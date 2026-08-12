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Енергетики двох прифронтових областей отримали обладнання для ремонтів

трансформатори
Енергетики двох прифронтових областей отримали обладнання для ремонтів / Depositphotos

Енергетичні підприємства Харківської та Запорізької областей отримали силові трансформатори, які використовуватимуть для відновлення та підтримки роботи енергетичної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Обладнання передали зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міненерго.

Трансформатори надала північномакедонська компанія Rade Končar. Їх планують використовувати в регіонах, енергетична інфраструктура яких регулярно зазнає російських атак.

Також днями НЕК "Укренерго" отримала від Німеччини 20 ємнісних трансформаторів напруги загальною вартістю 486 тис. євро. Обладнання передали через Фонд підтримки енергетики України.

Загалом, з початку року Україна отримала 4 314 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. Ще 1 064 одиниці обладнання очікують найближчим часом.

Автор:
Тетяна Гойденко

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