Україна отримала понад 4,3 тис. одиниць енергообладнання з початку року

Україна з початку 2026 року отримала 4 314 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. Ще 1 064 одиниці обладнання очікують найближчим часом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Допомогу надали партнери з ЄС, США, Канади, Японії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Польщі, Туреччини, Китаю та інших країн, а також міжнародні організації й компанії.

Найближчим часом до України мають надійти:

785 генераторів;

124 трансформатори;

155 одиниць іншого обладнання, зокрема котлів, блочно-модульних котелень і когенераційних установок.

Із початку року зі складів енергетичного хабу до регіонів відправили 448 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 3,6 тис. тонн. Серед переданого обладнання — 2 511 генераторів, 88 трансформаторів, а також 160 котлів, блочно-модульних котелень і когенераційних установок.

З березня 2022 року за координації Міненерго Україна отримала 2 451 гуманітарний вантаж з енергетичним обладнанням загальною вагою 31,4 тис. тонн. Понад 27,2 тис. тонн цієї допомоги вже розподілили між регіонами.

Від початку повномасштабного вторгнення енергетичну гуманітарну допомогу Україні надали 39 країн.

Нагадаємо, уряд виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень. Ці кошти спрямують на придбання комплектуючих, а також на проведення монтажних і будівельних робіт.