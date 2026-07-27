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АЗС у прифронтових регіонах можуть визнати об'єктами критичної інфраструктури: що це змінить

АЗС
Росія масовано атакує АЗС / ДСНС

В Україні розглядають можливість надання АЗС у прифронтових регіонах статусу об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить залучити додаткові ресурси для їхнього захисту та забезпечити безперебійне постачання пального.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита за підсумками виїзної оперативної наради на Сумщині.

"Обговорили можливість визначення АЗС у прифронтових регіонах об'єктами критичної інфраструктури. Це дозволить спрямовувати додаткові ресурси на їх захист та забезпечити безперебійну роботу", — зазначив посадовець.

За його словами, потреба в додатковому захисті виникла через зміну тактики ворога: російські війська системно атакують паливну інфраструктуру, великі ритейл-мережі, цивільний автотранспорт на автошляхах та житловий сектор, намагаючись паралізувати життєдіяльність прифронтових громад.

"Ураховуючи зміну обстановки, додатково нарощуємо антидроновий захист. На Сумщині силами ОВА та громад антидроновими сітками вже захищено понад 400 кілометрів доріг. Ще декілька сотень кілометрів – на стадії облаштування. Робота триває цілодобово", – додав він.

Крім того, ОВА отримали доручення спільно з громадами збільшити обсяги фінансового та матеріально-технічного забезпечення чинних, нових, розширених підрозділів ППО в регіоні, зокрема екіпажів БпАК, мобільних вогневих груп тощо.

Нагадаємо, вночі 18 травня одразу кілька російських дронів вдарили по об’єктах критичної інфраструктури групи “Нафтогазу” у Дніпропетровській області. Повністю знищений автозаправний комплекс UKRNAFTA.

Наприкінці червня СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що за останні два місяці в Україні через російські ударизгоріло понад 150 автозаправних комплексів. Він додав, що майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Бесараб