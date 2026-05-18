Росія атакувала АЗС "Укрнафти": є поранені

атака на Нафтогаз
Росія атакувала АЗС UKRNAFTA / Нафтогаз

Вночі 18 травня одразу кілька російських дронів вдарили по об’єктах критичної інфраструктури групи “Нафтогазу” Дніпропетровській області. Повністю знищений автозаправний комплекс UKRNAFTA.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Там зазначили, що через триваючі обстріли наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань.

Серед атакованих об’єктів опинився автозаправний комплекс UKRNAFTA.

Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені.

Також двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу.

У Нафтогазі наголосили, що всі атаковані об’єкти є виключно цивільною інфраструктурою та не мають жодного стосунку до військових цілей.

Нагадаємо, UKRNAFTA стала лідером роздрібного ринку пального в Україні, випередивши ОККО і WOG. У квітні мережа АЗС компанії посіла перше місце за обсягами реалізації, продавши близько 120 млн літрів пального

Мережа АЗС UKRNAFTA входить до складу групи "Нафтогаз".

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

У ніч з 4 на 5 травня росіяни масовано атакували обʼєкти групи "Нафтогаз". На Полтавщині та Харківщині обстрілів зазнали газовидобувні підприємства. Загинули працівники та співробітники ДСНС.

Автор:
Світлана Манько