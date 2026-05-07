"Укрнафта" стала лідером роздрібного ринку пального в Україні, випередивши ОККО і WOG

Укрнафта" очолила рейтинг роздрібних продавців пального у квітні / Укрнафта

У квітні мережа АЗС "Укрнафта" стала лідером роздрібного ринку пального в Україні. Обсяг реалізації склав близько 120 млн літрів. Основними факторами зростання стали низькі ціни та розширення мережі АЗС. Друге місце посіла мережа ОККО, третє — WOG.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Показники та структура продажів

За даними дослідження Консалтингової групи "А-95", у березні продажі мережі зросли на 48% порівняно з лютим, склавши 92 тис. тонн. У квітні обсяги збільшилися ще на 4%, досягнувши позначки майже 95 тис. тонн. Динаміка продажів за видами пального порівняно з лютим виглядає так:

  • дизельне пальне — зростання на 65% (58 тис. тонн); 
  • бензин — зростання на 27% (29,5 тис. тонн); 
  • скраплений газ — зростання на 14% (4,7 тис. тонн).
Реалізація пального лютий-квітень / Інфографіка: Консалтингова група "А-95"
Реалізація пального лютий-квітень / Інфографіка: Консалтингова група "А-95"

Причини зростання попиту

Директор групи "А-95" Сергій Куюн пояснив таку динаміку ціновою політикою: "Злет реалізації на станціях "Укрнафти" став насамперед результатом мінімальних цін, які були обумовлені урядовим доручення зі стримання вартості пального в умовах світової енергетичної кризи".

Також на результат вплинули:

  • програма модернізації станцій, що тривала останні роки; 
  • приєднання 21 АЗС мережі U.GO у Полтавській та Харківській областях.

Економічні показники та імпорт

У березні різниця між митною вартістю та роздрібною ціною на дизпальне становила $11 за тонну. У лютому цей показник складав $227 за тонну. У квітні різниця зросла до $122 (близько 4,3 грн) за літр, що відповідає рівню безприбуткової торгівлі.

Щодо постачання, у квітні компанія посіла другу позицію за обсягами імпорту дизпального — 67,8 тис. тонн. Початкові плани імпортувати 200 тис. тонн були змінені. Вочевидь компанія скоригувала свої плани через профіцитність ринку й складні довгі логістичні шляхи, зокрема через порти Німеччини, в Україну.

Нагадаємо, за перші три місяці 2026 року "Укрнафта" сплатила до державного бюджету 8,86 млрд грн податків, зборів та митних платежів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук