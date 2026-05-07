"Укрнафта" стала лидером розничного рынка горючего в Украине, опередив ОККО и WOG

В апреле сеть АЗС "Укрнафта" стала лидером розничного рынка горючего в Украине. Объем реализации составил около 120 млн. литров. Основными факторами роста стали низкие цены и расширение сети АЗС. Второе место заняла сеть ОККО, третье – WOG.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Показатели и структура продаж

По данным исследования Консалтинговой группы "А-95", в марте продажи сети выросли на 48% по сравнению с февралем, составив 92 тыс. тонн. В апреле объемы увеличились еще на 4%, достигнув отметки около 95 тыс. тонн. Динамика продаж по видам горючего по сравнению с февралем выглядит так:

дизельное топливо – рост на 65% (58 тыс. тонн);

бензин – рост на 27% (29,5 тыс. тонн);

сжиженный газ – рост на 14% (4,7 тыс. тонн).

Реализация горючего-февраль-апрель/Инфографика: Консалтинговая группа "А-95"

Причины роста спроса

Директор группы "А-95" Сергей Куюн объяснил такую динамику ценовой политикой: "Взлет реализации на станциях "Укрнафты" стал, прежде всего, результатом минимальных цен, которые были обусловлены правительственным поручением по сдерживанию стоимости горючего в условиях мирового энергетического кризиса".

Также на результат повлияли:

продолжавшаяся последние годы программа модернизации станций;

присоединение 21 АЗС сети U.GO в Полтавской и Харьковской областях.

Экономические показатели и импорт

В марте разница между таможенной стоимостью и розничной ценой на дизтопливо составила $11 за тонну. В феврале этот показатель составлял $227 за тонну. В апреле разница выросла до $122 (около 4,3 грн) за литр, что соответствует уровню бесприбыльной торговли.

Относительно поставок в апреле компания заняла вторую позицию по объемам импорта дизтоплива — 67,8 тыс. тонн. Первоначальные планы импортировать 200 тыс. тонн были изменены. Очевидно, компания скорректировала свои планы из-за профицитности рынка и сложных длинных логистических путей, в частности через порты Германии, в Украину.

Напомним, за первые три месяца 2026 года " Укрнафта " уплатила в государственный бюджет 8,86 млрд грн налогов, сборов и таможенных платежей.