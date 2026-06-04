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Новая работа для украинцев: под Киевом запускают масштабный индустриальный парк

В Киевской области построят новый промышленный хаб
В Киевской области построят новый промышленный хаб / Минэкономики

Кабмин принял решение внести индустриальный парк "Терезино" в Киевской области в официальный госреестр. Этот проект принесет региону до 500 новых рабочих мест и усугубит его промышленный потенциал.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Новая промышленная площадка расположена на территории Белоцерковской городской общины.

Парк площадью около 15 га создан сроком на 30 лет. Его специализацией станет перерабатывающая промышленность, а приоритет будет придаваться производству пищевых продуктов и напитков.

Инициатором проекта выступает ООО "Индустриальный парк "Терезино". Для строительства локации планируется привлечь 780,4 млн грн финансирования.

Привлечение средств будет происходить из нескольких источников: капитал самого инициатора и будущей управляющей компании, кредиты, государственные программы стимулирования, а также реинвестированные средства участников, полученные благодаря льготам (в частности, освобождению от налога на прибыль).

"Пищевая промышленность — это сектор, в котором Украина обладает прочной базой и потенциалом для углубления переработки. Индустриальный парк «Терезине» создает условия для развития новых производств. Именно такие проекты помогают превращать наше сырьевое преимущество в готовую продукцию с добавленной стоимостью", — прокомментировал решение правительства заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

Включение парка в официальный реестр открывает резидентам доступ к фискальным стимулам, повысит инвестиционную привлекательность Киевщины и обеспечит дополнительные налоговые поступления в местный бюджет.

В профильном Реестре индустриальных парков насчитывается уже 120 объектов.

В конце 2025 г. на территориях индустриальных парков страны 37 промышленных предприятий уже работали или находились на стадии строительства.

Ранее Кабмин официально включил индустриальный парк "Горохов" в государственный реестр. Проект рассчитан на 30 лет и призван превратить Волынскую область в мощный промышленный хаб, создав сотни рабочих мест.

Автор:
Татьяна Бессараб