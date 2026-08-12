Стоимость уничтоженных товаров на складах Wildberries достигла почти шести миллиардов долларов

Ущерб от атак на склады Wildberries продолжают расти. В результате точных ударов украинских дронов по меньшей мере 12 мега-хабов сгорели дотла. Стоимость уничтоженных товаров составляет 480 млрд рублей ($6 млрд). Прямые убытки компании достигли 100-200 млрд рублей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

С чем можно сравнить убытки

Эта сумма сопоставима с годовыми бюджетами Красноярского края (527 млрд рублей) или Ханты-Мансийского автономного округа ( 476 млрд рублей) . Потери превышают годовой бюджет Иркутской области (303 млрд рублей) в 1,6 раза, Смоленской или Пензенской областей – почти в четыре раза, а Калмыкии, Еврейской автономной области и НАО – в 14-17 раз.

По оценке специалистов рынка, маркетплейс с годовой выручкой в 6 триллионов рублей потерял треть складских мощностей.

"У Wildberries почти закончились все самые большие склады . Ежедневно один состав за другим методично уничтожается", - отметил аналитик Data Insight Сергей Семко.

Отсутствие компенсаций и угроза банкротств

Российское правительство готовит меры поддержки для продавцов, но прямых выплат не предусматривается. Власти рассматривают кредитные каникулы, льготные ссуды и налоговые послабления.

Помощь вероятно понадобиться и самой Wildberries, столкнувшейся с падением оборота и прямым убытком на 100-200 млрд рублей, а общие потребности в финансировании для возобновления бизнес-модели могут достичь 1,3 триллиона рублей в виде долговых обязательств.