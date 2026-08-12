Почти четверть зарплаты: сколько стоит подготовка к учебному году в 2026 году

В зависимости от области, базовая подготовка одного ребенка к школе может потребовать от 12% до 23% медианной месячной зарплаты. Самые дорогие закупки к учебному году оказались в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование OLX Работа и OLX Товары.

Сколько стоит собрать школьника в 2026 году

По расчетам OLX Товары, базовый набор необходимых для школы вещей стоит около 4130 грн. В него вошли одежда и обувь, школьный рюкзак и основные канцелярские принадлежности.

В частности, медианная цена нового школьного рюкзака на платформе составляет около 580 грн., школьной формы – 400 грн., а туфель – 500 грн.

Стоимость отдельных позиций может существенно отличаться в зависимости от модели, бренда и характеристик. К примеру, рубашки, футболки или блузки на OLX можно найти от 250 грн. В расчете заложено три таких вещи – в общей сложности около 750 грн.

Спортивный костюм обойдется не менее 500 грн, еще около 200 грн предусмотрено на несколько пар носков и колготки.

Отдельную часть бюджета составляет канцелярия. На базовый комплект тетрадей, ручек, карандашей и других школьных принадлежностей в расчете предусмотрено около 1 000 грн.

Таким образом, минимальный ориентир для базовой подготовки одного школьника в 2026 году – около 4,1 тыс. грн. В то же время фактическая сумма может быть выше или ниже в зависимости от потребностей ребенка, количества вещей, брендов и выбора родителей.

От 12% до 23% зарплаты: как отличается нагрузка на семейный бюджет

Одна и та же сумма расходов по-разному ощущается для семей в зависимости от уровня доходов в регионе.

Наибольшую долю медианной месячной зарплаты подготовка ребенка в школу составляет в Херсонской области – около 23%. Медианная зарплата здесь составляет 18175 грн.

В Сумской области набор стоимостью 4130 грн составляет примерно 21% медианной зарплаты, равная 20 000 грн.

Около 18% месячной медианной зарплаты придется потратить на базовый набор школьника в Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Запорожской областях.

Еще примерно 17% составляют такие расходы в Житомирской, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях, где медиа зарплата составляет 25 000 грн.

В Хмельницкой области подготовка к школе занимает около 16% медианной месячной зарплаты. В Винницкой, Черновицкой, Волынской и Одесской областях этот показатель составляет около 15%.

Около 14% медианной зарплаты приходится на подготовку школьника в Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Киевской областях.

Наименьшая доля затрат во Львовской области – около 12%. Медианная зарплата здесь составляет 35 000 грн – самый высокий показатель среди проанализированных регионов.

Таким образом, в 2026 году базовый набор вещей для одного школьника обходится около 4,1 тыс. грн. Тем не менее, его финансовая нагрузка для семей существенно отличается в зависимости от региона: от 12% до 23% медианной месячной зарплаты.

Для областей с более низким уровнем оплаты труда подготовка ребенка к учебному году может забрать почти четверть месячного дохода, в то время как в регионах с более высокими медианными зарплатами – около одной восьмой.

Напомним, по данным Госстата, в июне 2026 года по сравнению с декабрем 2025 продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 7,1%, а хлебопродукты – на 10,5%.