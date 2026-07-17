Ціни на продукти у 2026 році: що подорожчало найбільше за рік?

За даними Держстату, у червні 2026 року порівняно з груднем 2025 року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 7,1%, а хлібопродукти — на 10,5%. Однак за рік ситуація виглядає ще виразніше: в окремих категоріях зростання цін у рази перевищує ці показники. Команда Delo.ua розібралася, які продукти найбільше подорожчали за останній рік та як із початком літнього сезону почала змінюватися цінова динаміка. Зауважимо, що наведені нижче дані по різних категоріях товарів охоплюють різні базові періоди порівняння (їх вказано окремо для кожної таблиці), тому пряме зіставлення темпів зростання між категоріями варто робити з обережністю.

Загальна картина

За даними Держстату, у лютому 2026 року порівняно з лютим 2025 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли приблизно на 9,9%.

Але за цим середнім показником ховається дуже нерівномірна картина:

яйця подорожчали на 32,4%,

фрукти — на 21,9%,

риба — на 18%,

м'ясо — на 16,4%,

соняшникова олія — на 12,7%,

хліб — на 12,5%,

тоді як цукор здешевшав на 10,8%,

а овочі — на 14,6%.

Рік тому, для порівняння, інфляція була вищою: 13,4% у лютому 2025-го.

Крупи та бакалія

Гречка демонструє найпомітніші зміни у цій категорії. Однією з причин зростання цін учасники ринку називали скорочення виробництва та пропозиції.

Продукт Весна 2025 Березень 2026 Зміна Гречка (кг) ~33 грн ~54 грн +64% Рис (кг) ~50 грн ~60 грн +20% Борошно (кг) ~28 грн ~31 грн +11% Соняшникова олія (л) ~82 грн ~92 грн +12,7% Цукор (кг) ~42 грн ~38 грн -10,8% Макарони (кг) ~38 грн ~35 грн -8%

Джерело: моніторинг середніх споживчих цін Мінфіну, розрахунки Delo.ua

За оцінками учасників ринку, скорочення пропозиції гречки стало одним із чинників подорожчання. Станом на березень середня ціна крупи становить 54 грн/кг проти 47 грн у січні та 33 грн навесні минулого року.

М'ясо та риба

Ця категорія показала одне з найвищих річних зростань — 16,4% по м'ясу і 18% по рибі та рибних продуктах.

Продукт Червень 2025 Травень 2026 (орієнт.) Зміна Курятина (кг) ~115 грн ~130 грн +13% Свинина (кг) ~190 грн ~220 грн +16% Яловичина (кг) ~220 грн ~260 грн +18% Риба (філе, кг) ~200 грн ~240 грн +20% Короп (кг) ~105 грн ~117 грн +12%

Джерело: моніторинг середніх споживчих цін Мінфіну, розрахунки Delo.ua.

На початку 2026 року курятина кілька місяців поспіль дешевшала, однак після кількох місяців зниження ціни знову почали зростати. На початку липня ціни на курятину залишалися майже стабільними, з незначними коливаннями залежно від частини тушки.

Молочні продукти та яйця

Сметана та вершкове масло змінилися в ціні незначно, тоді як молоко подорожчало помітніше, приблизно на 8%. Сир і яйця показали найбільш виражене зростання.

Продукт Червень 2025 Травень 2026 (орієнт.) Зміна Молоко (1 л) ~38 грн ~41 грн +8% Сметана (400 г) ~65 грн ~68 грн +5% Вершкове масло (200 г) ~85 грн ~84 грн -1% Сир твердий (кг) ~250 грн ~300 грн +20% Яйця (10 шт.) ~62 грн ~82 грн +32%

Джерело: моніторинг середніх споживчих цін Мінфіну, розрахунки Delo.ua.

Яйця — окрема історія. Річне зростання у 32,4% є одним із найвищих серед усіх категорій.

Овочі та фрукти

Тут картина найбільш суперечлива: більшість овочів борщового набору за рік подешевшала, але тепличні помідори та огірки суттєво подорожчали.

Продукт Червень 2025 Березень 2026 Зміна Огірки (кг) ~80 грн ~165 грн +106% Помідори (кг) ~100 грн ~180 грн +80% Картопля (кг) ~22 грн ~18 грн -18% Морква (кг) ~28 грн ~23 грн -18% Капуста (кг) ~25 грн ~18 грн -28% Болгарський перець (кг) ~110 грн ~120 грн +9%

Джерело: моніторинг середніх споживчих цін Мінфіну, розрахунки Delo.ua.

Різке зростання цін на огірки та помідори учасники ринку пов'язували з труднощами постачання тепличної продукції з-за кордону в цей період.

Уже в червні овочі та фрукти почали дешевшати (приблизно на 5%) завдяки надходженню нового врожаю, і ця тенденція продовжилася на початку липня.

Хліб та хлібобулочні вироби

Продукт Червень 2025 Травень 2026 (орієнт.) Зміна Хліб пшеничний нарізний (500 г) ~38 грн ~44 грн +16% Батон (400 г) ~32 грн ~36 грн +12,5% Житній хліб (700 г) ~42 грн ~47 грн +12%

Джерело: моніторинг середніх споживчих цін Мінфіну, розрахунки Delo.ua.

Річне зростання цін на хліб та хлібопродукти становило близько 12,5%. Зростання вартості борошна та зерна підтримує високі ціни на хліб.

Що змінилося на початку липня

Після весняного подорожчання ситуація на продуктовому ринку почала змінюватися із надходженням нового врожаю. За оперативними даними моніторингу споживчих цін Мінфіну, станом на початок липня частина продуктів почала дешевшати.

Найпомітніше це стосується овочів, фруктів та курячих яєць: яйця подешевшали приблизно на 7% порівняно з червнем. Водночас молочна продукція, навпаки, продовжила дорожчати, приблизно на 3,6% за місяць. Курятина на початку липня залишалася майже стабільною, з незначними коливаннями залежно від частини тушки.

Тож загальна тенденція 2026 року виглядає неоднорідною: тваринна продукція та хлібопродукти дорожчали протягом весни, тоді як із початком літа сезонне здешевшання овочів, фруктів і яєць почало частково пом'якшувати тиск на продуктовий кошик.

Наведені у матеріалі ціни є орієнтовними та можуть відрізнятися залежно від регіону, торговельної мережі та періоду спостереження. Оперативні дані за липень наведено станом на початок місяця і можуть бути уточнені після публікації офіційної статистики.