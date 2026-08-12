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Міноборони кодифікувало український дрон-перехоплювач TAF Kolibri-i10: характеристики і ціна
Міністерство оборони України кодифікувало дрон-перехоплювач TAF Kolibri-і10 від компанії TAF Industries. Виріб призначений для знищення російських розвідувальних і ударних безпілотників "Молнія", "Орлан" та Zala.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії-виробника.
Створення TAF Kolibri-i10 стало результатом практики використання FPV-дрона Kolibri 10. Інженери розробили повністю нову спеціалізовану конструкцію замість модернізації попередньої моделі. Військові підрозділи можуть замовляти виріб через систему DOT-Chain Defence, зокрема за програмою "єБали".
"Польові випробування вже підтвердили ефективність цього перехоплювача, тому вже розпочали його масштабування", — CEO TAF Industries Володимир Зіновський.
Технічні характеристики
БпЛА отримав міцнішу раму з новим розташуванням кріплень, потужніші мотори, швидкісні пропелери та покращену аеродинаміку.
Основні технічні параметри:
- швидкість понад 200 км/год;
- дальність польоту до 25 км;
- час перебування в повітрі понад 20 хв;
- висота польоту до 3000 м.
Управління здійснюється в ручному режимі. Дрон оснащується цифровими денними або нічними камерами. Прошивка MilELRS забезпечує зв'язок в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби.
Яка ціна?
Перехоплювач та комплекси до нього доступні для замовлення на сайті виробника та на платформі Brave1 Market. Вартість безпілотника з денною цифровою камерою становить 31 700 грн, а версія з нічною цифровою камерою коштує 64 500 грн.
Нагадаємо, станом на середину липня Міноборони кодифікувало та допустило до використання в ЗСУ 413 нових безпілотних авіаційних комплексів. Це рекордний показник для такого періоду.