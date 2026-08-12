Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,87

+0,04

EUR

51,76

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,90

51,70

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міноборони кодифікувало український дрон-перехоплювач TAF Kolibri-i10: характеристики і ціна

дрон-перехоплювач TAF Kolibri-i10
Український дрон-перехоплювач TAF Kolibri-i10 / Фото: TAF

Міністерство оборони України кодифікувало дрон-перехоплювач TAF Kolibri-і10 від компанії TAF Industries. Виріб призначений для знищення російських розвідувальних і ударних безпілотників "Молнія", "Орлан" та Zala. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії-виробника.

Створення TAF Kolibri-i10 стало результатом практики використання FPV-дрона Kolibri 10. Інженери розробили повністю нову спеціалізовану конструкцію замість модернізації попередньої моделі. Військові підрозділи можуть замовляти виріб через систему DOT-Chain Defence, зокрема за програмою "єБали".

"Польові випробування вже підтвердили ефективність цього перехоплювача, тому вже розпочали його масштабування", — CEO TAF Industries Володимир Зіновський.

Технічні характеристики

БпЛА отримав міцнішу раму з новим розташуванням кріплень, потужніші мотори, швидкісні пропелери та покращену аеродинаміку.

Основні технічні параметри:

  • швидкість понад 200 км/год; 
  • дальність польоту до 25 км; 
  • час перебування в повітрі понад 20 хв; 
  • висота польоту до 3000 м.

Управління здійснюється в ручному режимі. Дрон оснащується цифровими денними або нічними камерами. Прошивка MilELRS забезпечує зв'язок в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби.

Яка ціна?

Перехоплювач та комплекси до нього доступні для замовлення на сайті виробника та на платформі Brave1 Market. Вартість безпілотника з денною цифровою камерою становить 31 700 грн, а версія з нічною цифровою камерою коштує 64 500 грн.

Нагадаємо, станом на середину липня Міноборони кодифікувало та допустило до використання в ЗСУ 413 нових безпілотних авіаційних комплексів. Це рекордний показник для такого періоду.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності