Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,50

--0,02

EUR

50,86

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,76

44,65

EUR

51,40

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міноборони допустило до використання 413 нових дронів

Міноборони допустило до використання 413 нових дронів
Міноборони допустило до використання 413 нових дронів

Міністерство оборони України від початку 2026 року кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони 413 нових безпілотних авіаційних комплексів. Це рекордний показник для такого періоду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

За даними відомства, кількість кодифікованих безпілотних авіаційних комплексів зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Порівняно з тим самим періодом 2024 року показник збільшився на 73%.

Серед допущених до використання комплексів найбільше ударних дронів коптерного типу. Також у переліку є безпілотники на оптоволокні та дрони front-strike.

Серед нових зразків Міноборони називає Bababoom, "Оптослон", "Харьок" і "Білий Вовк".

Нагадаємо, у липні перший бойовий підрозділ Сил оборони України самостійно кастомізував ударний безпілотник на маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence. 

Автор:
Тетяна Гойденко