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Міноборони допустило до використання 413 нових дронів
Міністерство оборони України від початку 2026 року кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони 413 нових безпілотних авіаційних комплексів. Це рекордний показник для такого періоду.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.
За даними відомства, кількість кодифікованих безпілотних авіаційних комплексів зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Порівняно з тим самим періодом 2024 року показник збільшився на 73%.
Серед допущених до використання комплексів найбільше ударних дронів коптерного типу. Також у переліку є безпілотники на оптоволокні та дрони front-strike.
Серед нових зразків Міноборони називає Bababoom, "Оптослон", "Харьок" і "Білий Вовк".
Нагадаємо, у липні перший бойовий підрозділ Сил оборони України самостійно кастомізував ударний безпілотник на маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence.