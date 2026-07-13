Міноборони допустило до використання 413 нових дронів

Міністерство оборони України від початку 2026 року кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони 413 нових безпілотних авіаційних комплексів. Це рекордний показник для такого періоду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

За даними відомства, кількість кодифікованих безпілотних авіаційних комплексів зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Порівняно з тим самим періодом 2024 року показник збільшився на 73%.

Серед допущених до використання комплексів найбільше ударних дронів коптерного типу. Також у переліку є безпілотники на оптоволокні та дрони front-strike.

Серед нових зразків Міноборони називає Bababoom, "Оптослон", "Харьок" і "Білий Вовк".

Нагадаємо, у липні перший бойовий підрозділ Сил оборони України самостійно кастомізував ударний безпілотник на маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence.