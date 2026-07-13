Минобороны допустило к использованию 413 новых дронов

Министерство обороны Украины с начала 2026 кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны 413 новых беспилотных авиационных комплексов. Это рекордный показатель для этого периода.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, количество кодифицированных беспилотных авиационных комплексов выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По сравнению с тем же периодом 2024 года показатель увеличился на 73%.

Среди допущенных к использованию комплексов наиболее ударных дронов коптерного типа. Также в списке есть беспилотники на оптоволокне и дроны front-strike.

Среди новых образцов Минобороны называет Bababoom, "Оптослон", "Харек" и "Белый Волк".

Напомним, в июле первое боевое подразделение Сил обороны Украины самостоятельно кастомизировало ударный беспилотник на маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence.