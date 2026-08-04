На рынке появился дешевый дрон на 100 км: сколько мидстрайков производит Украина и что они меняют на фронте

Украинская deftech компания F-Drones представила свой первый ударный беспилотник средней дальности Captain. Пробные партии нового дрона, по данным Defender Media, уже используют боевые подразделения, а серийное производство планируется начать после завершения кодификации.

Разработка Captain началась в 2025 году и завершилась весной 2026 года. В компании отметили, что запрос на относительно недорогой мидстрайк поступил от военных. Captain стоит примерно $4200 и способен преодолевать более 100 км до цели.

Текущие объемы производства новой модели F-Drones не раскрывает. В целом предприятие заявляет о возможности выпускать около 1000 беспилотников разных типов в месяц. После запуска серийного производства компания планирует существенно увеличить часть украинских компонентов.

Мидстрайки закрывают промежуток между FPV и дальнобойными дронами

Мидстрайками называют ударные беспилотные системы средней дальности. Они работают глубже обычных фронтовых FPV-дронов, но не относятся к стратегическим дальнобойным средствам.

Такие системы, по данным Минобороны, используют для ударов по военной логистике, составам, пунктам управления, радарам и другим объектам, поддерживающим действия российских войск на передовой.

Их массовое применение должно затруднять перемещение резервов, боеприпасов и горючего, а также заставлять противника удалять важные объекты от линии боевого столкновения.

В Украине уже создали по меньшей мере десять публично известных моделей

Полного открытого перечня украинских мидстрайков нет, поскольку часть производителей и характеристик не разглашается из соображений безопасности.

В июле 2026 года Defender Media собрал информацию о девяти платформах, известных из открытых источников. После презентации Captain количество публично представленных моделей выросло по меньшей мере до десяти.

В то же время реальное количество разработчиков может быть значительно больше. По информации издания, заявки на участие в одном из государственных конкурсов по закупке систем средней дальности подали 59 компаний. Это не означает, что у каждой из них уже есть готовый серийный продукт, но свидетельствует о быстром росте сегмента.

Украина планирует масштабировать закупки

В 2026 году государство планирует закупить более 100 тыс. относительно недорогих систем средней дальности. Дополнительные партии ожидаются в рамках международной военной помощи и совместного производства с партнерами.

Минобороны сообщало, что объем уже законтрактованных мидстрайков в 2026 году в пять раз превысил показатель за предыдущий год.

Отдельные производственные программы Украина развивает вместе с Норвегией и Германией. Они предполагают выпуск украинских беспилотных систем на территории стран-партнеров с последующим снабжением Силам обороны.

Что мидстрайки меняют на фронте

Главное изменение заключается в переходе от единичного применения дорогих систем к массовым ударам более дешевыми беспилотниками по ближнему тылу противника, как пишут украинские медиа.

В Минобороны отмечали, что в 2026 году существенно возросло количество подтвержденных поражений на расстояниях более 20 и 50 км от линии боевого столкновения. Приоритетными целями остаются военная логистика, системы ПВО, радары, склады и пункты управления.

Иностранные медиа также сообщали, что расширение применения украинских мидстрайков уже заставляет российские войска изменять логистику, маскировать транспорт и усиливать защиту тыловых маршрутов.

В то же время, эффективность таких операций зависит не только от количества дронов, но и от разведки, связи, координации подразделений и способности производителей стабильно поставлять большие партии.

На развитие направления направили дополнительные средства

В рамках программы "Логистический локдаун" Минобороны и Генштаб выделили дополнительные 5 млрд грн на средства поражения для подразделений, системно работающих по российской логистике и военной инфраструктуре.

Появление Captain показывает, что украинский рынок движется к массовым и более доступным системам средней дальности. Следующим испытанием для производителей станет переход от пробных партий к стабильному серийному выпуску.

Напомним, о запуске Украины и Норвегии совместного производства нескольких тысяч мидстрайков для Сил обороны.