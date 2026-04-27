Украинские дроны будут производить в Норвегии: когда ожидаются первые поставки

Украина и Норвегия официально объединяют усилия по военным технологиям. Стороны подписали соглашение о создании первого совместного предприятия по производству украинских беспилотников типа mid-strike.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Изготавливать дроны будут непосредственно в Норвегии, что гарантирует безопасность производственного процесса.

Весь арсенал из нескольких тысяч единиц, выпущенный в рамках этой инициативы, немедленно будет отправлен на передовую для подкрепления Сил обороны Украины.

Отмечается, что проект будет профинансирован норвежской стороной за счет дополнительных средств, направляемых дополнительно к ранее предусмотренным $7 млрд. оборонной поддержки Украины в 2026 году.

Соответствующий документ в Киеве скрепили подписями посол Ларс Рагнар Аалеруд Гансен и заместитель министра обороны Сергей Боев.

В Минобороны добавили, что в текущем году Норвегия в целом планирует направить более $1,5 млрд на закупку вооружения украинского производства для Сил обороны Украины.

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров назвал это партнерство форматом win-win. Украина получает критически важную технику для перехвата инициативы на фронте, а Норвегия — доступ к передовым технологиям, уже прошедшим испытания в реальных боевых условиях.

Это позволит северной стране значительно усилить свою оборонную промышленность.

Первые поставки будут уже к лету

Ожидается, что первые системы, сделанные в Норвегии, будут переданы Силам обороны Украины уже к лету этого года.

Соглашение также предусматривает развитие комплексного промышленного сотрудничества, включая проведение исследований.

Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик подчеркнул, что помощь Украине сегодня – это прямая инвестиция в безопасность самой Норвегии и всего региона.

По его словам, опыт, полученный в рамках этого проекта, позволит Норвегии наращивать производственные возможности по критически важному направлению.

Напомним, Украина также предложила Германии заключить двустороннее соглашение по производству дронов, ракет и оборонного софта. Стороны уже переходят к практической работе над инициативой.