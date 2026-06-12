Минобороны объявило о реформе военной службы: новые контракты, выплаты и правила перевода

Министерство обороны Украины запускает комплексную трансформацию военной службы, вводящую четкие сроки службы, справедливую оплату, автоматизацию процессов и гарантии отсрочки. Главная цель реформы – укрепить доверие к армии и усилить боевые подразделения на передовой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

На первом этапе трансформация охватывает пять ключевых направлений, коренным образом изменяющих условия прохождения службы как для гражданских, так и для действующих военнослужащих.

Четкие сроки и условия новых контрактов

Минобороны вводит три типа контрактов с фиксированным временем службы и обновленной системой финансового обеспечения:

Пехотно-штурмовой контракт: предусмотрен для пехотинцев, штурмовиков, медиков и наводчиков. Гражданские подписывают его на 14 месяцев, действующие военные - на 10 месяцев, а уволены во время особого периода - на 6+ месяцев. Средняя зарплата будет составлять 300 000 грн, а максимальная – до 460 000 грн в месяц. Выплаты базируются на ставке 20 000 грн и ежедневных надбавках за боевые задания по принципу «10/20/40» (10 тысяч в день на позициях, 20 тысяч за ударно-поисковые действия, 40 тысяч за штурм).

Боевой контракт: рассчитан на операторов БПЛА, НРК, специалистов РЭС и артиллеристов сроком на 24 месяца. Зарплата составляет от 30 000 до 120 000 грн. в месяц, в зависимости от близости к первой линии. Надбавки начисляются за выполнение задач (30 тысяч – обеспечение, 50 тысяч – командные пункты, 100 тысяч – бой).

Базовый контракт: предусмотрен для должностей вне боевых частей на 24 месяца. Минимальная выплата составляет 30 000 грн., но в случае привлечения к боевым задачам в штабах или на первой линии предусмотрены соответствующие доплаты (максимально до 120 000 грн.).

Дополнительно введены премии - 100 000 грн за взятие врага в плен и 15 000 грн за ликвидацию противника в стрелковом бою. При первом заключении контракта выплачивается единовременное пособие (27 000 – 33 000 грн), а также ежегодные оздоровительные от 20 000 грн.

Гарантированные отсрочки и автоматические переводы

После окончания контрактов военнослужащие получают право на долгосрочную отсрочку от мобилизации. Для коротких контрактов (6+, 10, 14 месяцев) базовая отсрочка длится 6 месяцев, к которой прибавляется по 3 месяца за каждый месяц на боевых и по 6 месяцев за каждый год службы с 2022 года. Для контрактов на 24 месяца прибавляется 1 день отсрочки за каждый день на боевых.

Также в приложении Армия+ запускается функционал автоматического перевода между подразделениями. Военные в звании старшего сержанта включительно смогут раз в год без бюрократии перевестись в другую часть в пределах своего оперативного корпуса (сектора ответственности).

Упрощенный возврат из СЗЧ

Военнослужащие ВСУ и ДССТ, совершившие СЗЧ до 11.06.2026 года, получат возможность добровольно вернуться в строй по упрощенной процедуре в течение 100 дней.

Обновленный механизм предусматривает следующие условия:

Представление рапорта: подать заявку можно через Армию+, Центры рекрутинга или непосредственно в выбранную часть, при этом контактировать с бывшим подразделением не нужно.

Выбор подразделения: военный может самостоятельно выбрать новое место службы среди 55 наиболее эффективных частей по рейтингу системы Delta.

Обеспечение и защита: денежное, вещественное и продовольственное обеспечение возобновляется в день зачисления в списки. В течение следующих 6 месяцев перевод без согласия военного запрещен.

Для бойцов Национальной гвардии Украины аналогичный функционал в приложении обещают запустить в ближайшие дни.

Напомним, Минобороны прогнозирует изменение парадигмы войны с РФ благодаря искусственному интеллекту. Интеграция искусственного интеллекта в вооруженные сети и ускорение принятия решений на поле боя приведут к существенным трансформациям в военном противостоянии уже в ближайшие годы.