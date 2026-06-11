Тендеры на FPV-дроны и снижение цен: все оборонные закупки переведут в цифровой формат

Минобороны планирует перевести все оборонные закупки на электронные тендеры до конца лета 2026 года. Главная цель масштабной цифровизации – усилить конкуренцию среди производителей, снизить закупочные цены на технику и полностью убрать человеческий фактор для преодоления коррупционных рисков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

О деталях реформы рассказал заместитель министра обороны Мстислав Баник во время мероприятия "Обеспечение должного уровня прозрачности и подотчетности оборонных закупок в контексте выполнения рекомендации стратегического обзора системы оборонных закупок Украины".

"Глобальная наша задача – это перевести все оборонные закупки на электронные тендеры. Потому что электронные тендеры дают: а) – лучшую цену; б) – конкуренцию; и конкуренция порождает конкуренцию и в технологиях", — сообщил Баник.

Сейчас оборонные закупки проходят по количеству, названию и характеристикам товаров, но без прямой ценовой конкуренции между участниками. По словам замминистра, некоторые производители системно уменьшают стоимость продукции, чтобы за тот же объем бюджетных средств поставить армии большее количество средств. Другие компании строго придерживаются своей ценовой политики. Государство заинтересовано в повышении эффективности использования средств, поэтому приоритетом станут открытые торги.

В ближайших планах ведомства – запуск электронных тендеров на закупку FPV-дронов, квадроциклов и других средств обеспечения.

Параллельно Минобороны строит единую цифровую экосистему. Она объединит систему DOT-Chain, закупочную систему и технический функционал, что позволит контролировать все этапы снабжения.

"И соответственно на август, до конца лета, ориентируемся на большой цифровой скачок. Для того, чтобы еще больше уменьшить потенциальные риски по коррупции, уменьшить человеческие факторы, повысить безопасность", — заявил замминистра.

Справочно

В марте 2026 Мстислав Баник был назначен на должность заместителя министра обороны Украины. Он отвечает за реформу закупок для украинской армии.



Мстислав Баник / Минобороны

Имеет опыт создания государственных цифровых продуктов. В Министерстве цифровой трансформации отвечал за запуск и развитие приложения "Действие". В Минобороны возглавлял развитие Армия+ и Резерв+.

Напомним, в мае Минобороны законтрактовал о рекордную партию дальнобойных артиллерийских выстрелов 155 мм для сил обороны, увеличив объем поставок на десятки тысяч единиц благодаря конкуренции среди производителей.