Бывший гендиректор Google инвестировал около $400 млн в Украину и miltech

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт потратил в Украине ориентировочно $400 млн, пройдя путь от гуманитарной помощи к созданию собственного оборонного бизнеса и производству беспилотников. Об этом говорится в расследовании Forbes Ukraine о деятельности Шмидта.

Сумму назвал украинский предприниматель, знакомый с деятельностью Шмидта. В то же время он не уточнил, идет ли речь только о расходах на разработку беспилотников, или в подсчет также вошли гуманитарная помощь, инвестиции в фонды и недвижимость.

От гуманитарной помощи к собственной оборонной компании

После начала полномасштабного вторжения Шмидт пожертвовал $2 млн для гуманитарной поддержки Украины. В 2023 году он начал регулярно приезжать в Украину, общаться с военными и оборонными производителями, посещать полигоны и районы вблизи фронта.

Первоначально команда предпринимателя изучала возможность инвестировать в украинских производителей. Однако после переговоров Шмидт сосредоточился на создании собственной компании.

В 2025 году несколько его оборонных проектов объединили под брендом Perennial Autonomy. По данным Forbes Ukraine, в украинской команде компании работают несколько сот человек.

Шмидт стал одним из первых крупных инвесторов украинского defence tech

Шмидта также связывают с фондом D3 — Dare to Defend Democracy, который начал работу в Украине летом 2023 года и инвестирует в оборонные стартапы.

Шмидт и другие партнеры вложили в D3 более $10 млн. Фонд финансирует разработки в сфере беспилотников, искусственного интеллекта, автономности и защищенной связи.

Участие международных технологических инвесторов помогло сформировать первый профессиональный капитал для украинских команд, которые в начале большой войны в основном зависели от собственных средств, государственных авансов и волонтерской помощи.

Merops перехватили более 4000 российских дронов

Одним из главных продуктов команды Шмидта стал дрон-перехватчик Merops. Эти аппараты уже перехватили в Украине более 4000 российских беспилотников, по данным представительницы Perennial Autonomy.

Система имеет автоматическую донаводку на цель на завершающем этапе полета. Это позволяет упростить работу оператора и повысить вероятность поражения быстрой воздушной цели.

В 2026 году Merops производили в Украине и Европе. Perennial Autonomy также заключила соглашение с немецким Twentyfour Industries по производству этих перехватчиков в Германии.

Украина уже производит до 2000 перехватчиков в сутки

Разработки Шмидта работают на рынке, который в последние годы превратился в один из самых динамичных сегментов украинской оборонной промышленности.

Украинские оборонные компании производят до 2000 дронов-перехватчиков в сутки. В начале 2026 года в Украине насчитывалось по меньшей мере 18 серийных моделей перехватчиков или специализированных FPV-дронов для поражения воздушных целей.

Публично подтвержденный объем государственных контрактов на такие дроны в 2025 году превышал 3 млрд грн. Реальная сумма могла быть больше, поскольку часть закупок и характеристик изделий не раскрывается.

У украинских производителей также есть резерв мощностей для внешних поставок. По оценке Украинского совета оружейников, страна могла бы экспортировать 5–10 тыс. дронов-перехватчиков ежемесячно без ущерба для обеспечения фронта.

Напомним, почему украинские оборонные стартапы регистрируют компании в США и Европе.