Украина может экспортировать до 10 тыс. дронов-перехватчиков ежемесячно без ущерба для фронта — Совет оружейников

Украинские производители уже имеют мощности, позволяющие экспортировать до 5–10 тысяч дронов-перехватчиков в месяц без ущерба для обеспечения потребностей Сил обороны. В то же время, интерес к таким системам уже проявляют иностранные партнеры, в частности США.

Об этом Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

По его словам, украинские перехватчики вызывают предметный интерес у международных партнеров как инструмент борьбы с массированными атаками ударных беспилотников.

"США и Катар ведут обсуждение с Украиной о приобретении украинских дронов-перехватчиков для противодействия Shahed", — отметил Федирко.

Кроме того, по словам эксперта, по запросу США Украина уже отправила в Иорданию дроны-перехватчики и команду специалистов, помогающих обеспечивать защиту американских военных баз.

Украина производит тысячи перехватчиков ежедневно

Украинская индустрия беспилотников значительно масштабировалась за годы полномасштабной войны. По оценкам Федорко, украинские оборонные компании сейчас производят около 2000 дронов-перехватчиков в сутки, и этот показатель постоянно растет.

В частности, один из производителей — компания SkyFall — оценивает свою потенциальную производственную мощность на уровне до 50 тысяч дронов-перехватчиков в месяц. При этом часть этого объема — около 5–10 тысяч единиц — можно было бы поставлять за границу.

"Нынешние производственные возможности украинских производителей в этом сегменте уже примерно вдвое превышают текущую потребность для нынешнего уровня отражения российских атак", — пояснил Федирко.

Он подчеркнул, что украинские системы создавались непосредственно в войну и постоянно модернизируются с учетом изменений тактики российских атак.

Дроны уже стали ключевым элементом ПВО

По словам эксперта, дроны-перехватчики уже играют важную роль в противовоздушной обороне Украины.

Сейчас примерно каждая третья воздушная цель, уничтожаемая над Украиной, сбивается именно дроном-перехватчиком, а не ракетами или артиллерией.

Еще более показательны данные по Киеву: в феврале более 70% сбитых дронов Shahed над столицей и областью были уничтожены именно дронами-перехватчиками.

Экономика войны меняется

Одним из главных преимуществ таких систем является их экономическая эффективность.

"Шахед" — это массовая и относительно дешевая цель. Отвечать на нее исключительно дорогостоящими ракетами экономически невыгодно. Дроны-перехватчики позволили изменить эту экономику боя", — отметил Федирко.

В то же время, он отмечает, что такие системы не заменяют классическую противовоздушную оборону, а дополняют ее как нижний эшелон в многоуровневой системе защиты.

Для их эффективного применения требуется целая инфраструктура — от систем обнаружения целей и программного обеспечения до подготовки операторов и интеграции с другими элементами ПВО.

Украинские технологии нуждаются в адаптации для экспорта

По словам Федорко, в случае экспорта украинские дроны-перехватчики будут нуждаться в адаптации к условиям конкретной страны — типам угроз, системам выявления и структуры противовоздушной обороны.

Быстрее всего их можно масштабировать в тех регионах, где угроза подобна украинской — прежде всего для борьбы с беспилотниками типа "Шахед".

Напомним, что компания Deviro представила новый дрон-перехватчик, уничтожающий российские БПЛА на расстоянии до 45 км.