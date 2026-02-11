Запланована подія 2

Украинские дроны-перехватчики сбили 700 "Шахедов" за три месяца

все поражения враждебных целей подтверждены видеофиксацией, Украинские дроны-перехватчики
Дрон-перехватчик P1-Sun/фото из публикации Bloomberg

Украинская компания SkyFall за три месяца серийного производства дронов-перехватчиков P1-SUN уничтожила более 1000 воздушных целей, из которых 700 — иранские ударные беспилотники "Шахед", которыми бьет по Украине российская армия.

Об этом, как пишет Delo.ua, представитель компании рассказал журналистам проекта "Оборонка " от "Украинской правды" и "Межі".

Перехватчик за $1000 против дронов в десятки тысяч долларов

По словам производителя, все поражения вражских целей подтверждены видеофиксацией. А стоимость одного дрона-перехватчика от SkyFall составляет около $1000.

"Далее удешевлять уже некуда. Разве что начнем производить собственные термальные сенсоры, но там борьба пойдет за считанные доллары, а не сотни",  отметили в компании.

Представитель SkyFall подчеркнул, что следующий этап развития перехватчиков  максимальная автоматизация.

"Это машинное зрение с автоматическим доведением до цели, автоматический старт. Уже сейчас есть удаленное управление и донаведение, но это нужно масштабировать",  пояснили в SkyFall.

В компании добавляют, что стремятся к модели гарантированного уничтожения цели  запуску двух перехватчиков для повышения эффективности.

SkyFall уже подготовила 20 тысяч специалистов

Отдельное направление работы  подготовка кадров. За два года Skyfall Academy обучила 20 тысяч пилотов, техников и инженеров для работы с продукцией компании.

Что касается перехватчиков, то специализированное обучение уже прошли около 1000 пилотов. В SkyFall отмечают, что государство "делает все возможное" по контрактованию производителей, однако компания способна изготавливать больше, чем заказно сейчас.

В частности, к работе приобщаются специалисты из разных сфер — от швей до работников СТО. Часть процессов компания постепенно автоматизирует, а собственная академия позволяет быстро готовить новых специалистов.

Таким образом, украинские дроны-перехватчики уже демонстрируют масштабируемую эффективность в противодействии "Шахедам", а производители готовятся к дальнейшему технологическому скачку и наращиванию серийности.

Напомним, украинские оборонные компании производят до 2000 дронов-перехватчиков в сутки.

Автор:
Алик Сахно