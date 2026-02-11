Украинские дроны-перехватчики сбили 700 "Шахедов" за три месяца

Украинская компания SkyFall за три месяца серийного производства дронов-перехватчиков P1-SUN уничтожила более 1000 воздушных целей, из которых 700 — иранские ударные беспилотники "Шахед", которыми бьет по Украине российская армия.

Об этом, как пишет Delo.ua, представитель компании рассказал журналистам проекта "Оборонка " от "Украинской правды" и "Межі".

Перехватчик за $1000 против дронов в десятки тысяч долларов

По словам производителя, все поражения вражских целей подтверждены видеофиксацией. А стоимость одного дрона-перехватчика от SkyFall составляет около $1000.

"Далее удешевлять уже некуда. Разве что начнем производить собственные термальные сенсоры, но там борьба пойдет за считанные доллары, а не сотни", — отметили в компании.

Представитель SkyFall подчеркнул, что следующий этап развития перехватчиков — максимальная автоматизация.

"Это машинное зрение с автоматическим доведением до цели, автоматический старт. Уже сейчас есть удаленное управление и донаведение, но это нужно масштабировать", — пояснили в SkyFall.

В компании добавляют, что стремятся к модели гарантированного уничтожения цели — запуску двух перехватчиков для повышения эффективности.

SkyFall уже подготовила 20 тысяч специалистов

Отдельное направление работы — подготовка кадров. За два года Skyfall Academy обучила 20 тысяч пилотов, техников и инженеров для работы с продукцией компании.

Что касается перехватчиков, то специализированное обучение уже прошли около 1000 пилотов. В SkyFall отмечают, что государство "делает все возможное" по контрактованию производителей, однако компания способна изготавливать больше, чем заказно сейчас.

В частности, к работе приобщаются специалисты из разных сфер — от швей до работников СТО. Часть процессов компания постепенно автоматизирует, а собственная академия позволяет быстро готовить новых специалистов.

Таким образом, украинские дроны-перехватчики уже демонстрируют масштабируемую эффективность в противодействии "Шахедам", а производители готовятся к дальнейшему технологическому скачку и наращиванию серийности.

Напомним, украинские оборонные компании производят до 2000 дронов-перехватчиков в сутки.