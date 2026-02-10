Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Наличный курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,50

51,33

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Боевым бригадам в феврале выделили еще более 4,5 млрд грн для заказа дронов и РЭБ

военные, ВСУ, дрон
Боевые подразделения получили финансирование на покупку техники. / Сухопутные войска ВСУ

В феврале 2026 года находящимся на линии столкновения боевым бригадам выделено дополнительное финансирование в размере более 4,5 млрд грн. Эти средства предназначены для заказа дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) через специализированную платформу DOT-Chain Defence.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Принципы работы

DOT-Chain Defence работает по принципу маркетплейса. Это позволяет военным подразделениям самостоятельно выбирать нужные модели техники исходя из текущих потребностей на фронте. По состоянию на февраль в системе доступны:

  • более 470 моделей беспилотных систем и средств РЭБ;
  • продукция от 135 отечественных и зарубежных производителей.

Денежные средства уже начислены на счета в личных кабинетах подразделений. Это обеспечивает возможность оперативного оформления заявок без дополнительных бюрократических согласований.

Результаты деятельности платформы

За шесть месяцев функционирования DOT-Chain Defence достигнуты следующие показатели:

  • общая сумма поставленной техники превысила 16 млрд грн.;
  • количество переданных единиц оборудования составляет около 350 тысяч.

Как отметили в ведомстве, подразделения на передовой получают ежемесячное финансирование. Такая модель направлена на ускорение логистики и обеспечение военных именно той номенклатурой товаров, которая критическая на конкретных участках фронта.

Для решения технических вопросов работы в личном кабинете военные могут обращаться к персональным менеджерам поддержки от Агентства оборонных закупок.

Напомним, Агентство оборонных закупок Минобороны завершило цифровизацию поставок беспилотников для ВСУ благодаря системе DOT-Chain Arsenal.

Автор:
Татьяна Ковальчук