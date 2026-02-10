Боевым бригадам в феврале выделили еще более 4,5 млрд грн для заказа дронов и РЭБ

В феврале 2026 года находящимся на линии столкновения боевым бригадам выделено дополнительное финансирование в размере более 4,5 млрд грн. Эти средства предназначены для заказа дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) через специализированную платформу DOT-Chain Defence.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Принципы работы

DOT-Chain Defence работает по принципу маркетплейса. Это позволяет военным подразделениям самостоятельно выбирать нужные модели техники исходя из текущих потребностей на фронте. По состоянию на февраль в системе доступны:

более 470 моделей беспилотных систем и средств РЭБ;

продукция от 135 отечественных и зарубежных производителей.

Денежные средства уже начислены на счета в личных кабинетах подразделений. Это обеспечивает возможность оперативного оформления заявок без дополнительных бюрократических согласований.

Результаты деятельности платформы

За шесть месяцев функционирования DOT-Chain Defence достигнуты следующие показатели:

общая сумма поставленной техники превысила 16 млрд грн.;

количество переданных единиц оборудования составляет около 350 тысяч.

Как отметили в ведомстве, подразделения на передовой получают ежемесячное финансирование. Такая модель направлена на ускорение логистики и обеспечение военных именно той номенклатурой товаров, которая критическая на конкретных участках фронта.

Для решения технических вопросов работы в личном кабинете военные могут обращаться к персональным менеджерам поддержки от Агентства оборонных закупок.

Напомним, Агентство оборонных закупок Минобороны завершило цифровизацию поставок беспилотников для ВСУ благодаря системе DOT-Chain Arsenal.