Samsung строит завод во Вьетнаме за $1,5 млрд: как корейцы будут спасать мир от дефицита чипов

Samsung построит новый завод микросхем во Вьетнаме / Depositphotos

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics планирует вложить около 1,5 миллиарда долларов в строительство своего первого завода по испытанию полупроводников во Вьетнаме.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Согласно оказавшимся в распоряжении агентства документам, этот шаг направлен на преодоление глобального дефицита микросхем памяти.

Нехватка компонентов обострилась из-за того, что ведущие производители массово переориентировали свои мощности на обслуживание индустрии искусственного интеллекта и операторов дата-центров, ограничив поставки для брендов смартфонов, ноутбуков и автомобилей.

Сроки запуска и мощности нового гиганта

Новый промышленный объект возводится в провинции Тхай Нгуен, в 60 километрах севернее Ханоя, рядом с уже действующим крупным комплексом Samsung по производству гаджетов.

Строительные работы на площадке уже начались, а официальный запуск предприятия намечен на ноябрь 2027 года.

Ожидается, что завод сосредоточится на тестировании устаревших (зрелых) чипов памяти. Несмотря на меньшую критичность для ИИ инфраструктуры, этот сегмент сейчас остро испытывает дефицит предложения на рынке.

Согласно инвестиционному предложению, предоставленному для получения экологических разрешений, ежегодная мощность завода составит 153,3 миллиарда гигабит микросхем динамической памяти (DRAM) и еще 255,6 миллиарда гигабит микросхем памяти NAND.

Процесс тестирования станет финальным этапом в производственной цепочке компании, во время которой собранные полупроводники будут проверять дефекты перед отправкой клиентам.

Вьетнам укрепляет позиции

Власти Вьетнама одобрили проект еще в марте. Samsung рассматривает возможность реинвестировать будущие доходы, увеличив общий объем вложений до 2,5 миллиарда долларов для строительства второй очереди завода.

В настоящее время южнокорейская группа остается крупнейшим иностранным инвестором в стране, совокупные инвестиции которой за последние десятилетия превысили 23 миллиарда долларов.

Новый шаг укрепляет роль Вьетнама как ключевого узла в мировой индустрии сборки, упаковки и тестирования микросхем, где уже успешно работают другие технологические гиганты, такие как Intel, Amkor Technology и Hana Micron.

Напомним, заводы Samsung готовились к остановке из-за масштабной забастовки, которая ставила под угрозу весь мировой рынок чипов. Предыдущий раунд переговоров с участием правительственных посредников полностью провалился и аналитики прогнозировали падение корейского ВВП на 0,5% и дефицит микросхем памяти для серверов искусственного интеллекта, смартфонов и автопрома по всему миру.

Автор:
Татьяна Бессараб