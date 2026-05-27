Совет расширил требования локализации на закупки гражданских товаров для нужд ВСУ: что изменилось

Верховная Рада одобрила в целом законопроект №11520 "О публичных закупках", расширяющий требования локализации на закупки гражданских товаров для нужд Сил обороны. До 31 декабря 2032 года оборонные закупки такой продукции будут производиться с обязательным требованием относительно доли украинского производства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Новые правила будут работать через 9 месяцев после опубликования закона. В этот период правительство должно доработать подзаконные акты и технические системы.

"Это важный шаг для продолжения реформы публичных закупок и повышения прозрачности использования государственных средств. Закон также является частью договоренностей с Всемирным банком и позволит разблокировать для Украины 3,5 млрд долларов финансовой поддержки", - отметила премьер Юлия Свириденко.

Теперь при закупках для армии товаров легкой промышленности, автобусов, тралов или другой гражданской продукции будет действовать требование локализации. Также в список товаров, на которые распространяется эта норма, добавлены бронежилеты, шлемы и механизированные средства разминирования. Кабинет Министров по согласованию с парламентским комитетом национальной безопасности получил право формировать дополнительный список товаров оборонного и двойного назначения с требованиями локализации.

Документ также усовершенствует процедуры применения локализации в публичных закупках в целом:

вводится понятие производственной себестоимости, которая станет базой для расчета степени локализации;

повышается порог для закупок с локализацией с 200 тыс. грн. до 1 млн. грн.;

страной происхождения товара четко определяется место его производства, а не страна регистрации поставщика;

Государственная аудиторская служба Украины получает полномочия проверять соблюдение локализации на всех этапах закупки и включения товаров в Реестр локализации;

законодательно регулируется деятельность Комиссии, которая будет рассматривать жалобы на нарушения;

вводится ответственность поставщика и заказчика за нарушение установленных требований.

2 июля 2025 года правительство приняло Постановление № 782, которым в действующий перечень со 103 позиций добавлено еще 25 новых видов товаров легкой промышленности, машиностроения и электротехники.

В 2026 году обязательный уровень локализации при публичных закупках составляет 30%. В 2027 году этот порог вырастет до 35%, а в 2028 году – до 40%. Требование локализации применяется к железнодорожному и городскому транспорту, коммунальной технике, энергетическому оборудованию, кабельно-проводниковой и электротехнической продукции, товарам легкой промышленности.

Напомним, вчера Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект №11520 " О публичных закупках ".