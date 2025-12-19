Публичные закупки: производителям упростили подтверждение украинского происхождения

Кабинет министров 19 декабря принял решение, упрощающее процедуру подтверждения отечественного происхождения продукции для участия в публичных закупках.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Что изменится

Представление налоговой отчетности для производителей упростится — теперь достаточно подать расчет без приложений вместо отдельной формы 4ДФ. Кроме того, отменено требование о подаче протокола испытаний образца товара, что значительно уменьшает объем дублирующих документов.

Ранее, в октябре 2025 года, правительство ужесточило требования к подтверждению локализации в публичных закупках, расширив список обязательных документов и инструментов проверки.

"После ужесточения требований к локализации мы продолжили диалог с украинскими производителями и получили ряд обращений по практическому применению новых правил. В ответ правительство приняло решение оптимизировать процедуры подтверждения локализации - без потери контроля, но с меньшей нагрузкой для производителей", - отметил замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндра.

Справка:

Локализация в публичных закупках предполагает наличие минимальной доли украинской составляющей в себестоимости закупаемых товаров в соответствии с Законом "О публичных закупках". В 2025 году этот показатель составляет не менее 25%, в 2026 году – 30%, и в дальнейшем будет расти на 5% ежегодно до достижения 40%. Цель требования – направление государственных средств на поддержку национального производства, создание рабочих мест и развитие промышленности.

В июле правительство расширило перечень товаров перерабатывающей промышленности, к которым применяется требование локализации, сейчас это 128 видов продукции. Требование распространяется на закупки от 200 тыс. грн.

В то же время, локализация не касается товаров, произведенных в странах - участниках Соглашения ВТО о публичных закупках (GPA), в частности в странах ЕС, США, Японии, Южной Корее, Великобритании и других.

Эта политика является частью инициативы президента Украины "Зроблено в Україні", направленной на поддержку реального сектора экономики, развитие промышленности, привлечение инвестиций и стимулирование несырьевого экспорта.