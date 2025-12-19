Публічні закупівлі: виробникам спростили підтвердження українського походження продукції

Кабінет міністрів 19 грудня ухвалив рішення, яке спрощує процедуру підтвердження вітчизняного походження продукції для участі у публічних закупівлях.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Що зміниться

Подання податкової звітності для виробників спроститься — тепер достатньо подати розрахунок без додатків, замість окремої форми 4ДФ. Крім того, скасовано вимогу щодо подання протоколу випробувань зразка товару, що значно зменшує обсяг дублюючих документів.

Раніше, у жовтні 2025 року, уряд посилив вимоги до підтвердження локалізації у публічних закупівлях, розширивши перелік обов’язкових документів та інструментів перевірки.

"Після посилення вимог до локалізації ми продовжили діалог з українськими виробниками і отримали низку звернень щодо практичного застосування нових правил. У відповідь уряд ухвалив рішення оптимізувати процедури підтвердження локалізації — без втрати контролю, але з меншим навантаженням для виробників", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Довідково:

Локалізація в публічних закупівлях передбачає наявність мінімальної частки української складової в собівартості товарів, що закуповуються відповідно до Закону "Про публічні закупівлі". У 2025 році цей показник становить не менше 25%, у 2026 році - 30%, і надалі зростатиме на 5% щороку до досягнення 40%. Мета вимоги - спрямування державних коштів на підтримку національного виробництва, створення робочих місць і розвиток промисловості.

У липні уряд розширив перелік товарів переробної промисловості, до яких застосовується вимога локалізації, зараз це 128 видів продукції. Вимога поширюється на закупівлі на суму від 200 тис. грн.

Водночас локалізація не стосується товарів, вироблених у країнах - учасницях Угоди СОТ про публічні закупівлі (GPA), зокрема в країнах ЄС, США, Японії, Південній Кореї, Великій Британії та інших.

Ця політика є частиною ініціативи президента України "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку реального сектору економіки, розвиток промисловості, залучення інвестицій та стимулювання несировинного експорту.