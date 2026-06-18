"Укрпошта" планує залучити понад 22 млн грн з продажу старих авто: гроші спрямують на оновлення парку

"Укрпошта" завершує розпродаж понад 1 000 списаних автомобілів через систему "Прозорро.Продажі", розраховуючи залучити понад 22 млн грн. Кошти спрямують на купівлю нових магістральних машин і автоматизацію логістики для пришвидшення доставки.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Результати аукціонів

Перший етап аукціонів завершився у лютому продажем 716 автомобілів на суму близько 9 млн грн. Під час другого етапу на торги виставили ще 316 авто. Наразі 42 аукціони вже відбулися, а ще два перебувають на фінальній стадії у Донецькому та Запорізькому регіонах.

У торгах взяли участь понад 600 учасників, що збільшило фінальну вартість лотів майже вдвічі — зі стартових 7,7 млн грн до прогнозованих 13,7 млн грн. За старий автомобіль Toyota Land Cruiser змагалися близько 100 людей, а його фінальна ставка перевищила стартову ціну у 23 рази. Наразі тривають процеси узгодження та укладення договорів.

Продаж радянської техніки

Компанія ліквідувала парк радянських автомобілів. Серед проданих лотів були: "Волги", "Жигулі", "Газелі", УАЗи та "буханки", частина яких випущена до здобуття незалежності України. Окремі вантажівки мали пробіг понад 1 000 000 км.

Також на торгах були продані автомобілі Volkswagen, Suzuki та інші легкові авто, які раніше використовувалися як службовий транспорт керівників. Найдорожчим лотом другого етапу став "київський пакет" із 23 радянських автомобілів, проданий за 916 тис. грн. Найдешевшим лотом стала Mazda 6, яку реалізували за 44 тис. грн.

В "Укрпошті" зазначили, що законодавство забороняє національному оператору безкоштовно передавати списану техніку, тому аукціони стали єдиним законним механізмом її реалізації. Частина машин слугуватиме донорами запчастин для волонтерських і військових потреб.

"Кожен проданий іржавий УАЗ — це прямий внесок у нові магістральні машини, сучасну логістику, швидкість доставки, здатність компанії працювати навіть тоді, коли ворог намагається зруйнувати інфраструктуру", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

За його словами, за час повномасштабної війни компанія втратила 426 автомобілів внаслідок ворожих обстрілів та тимчасової окупації територій України.

В "Укрпошті наголосили, що продаж техніки є частиною модернізації автопарку, який поповнися 160 новими вантажівками MAN та IVECO.

Нагадаємо,16 червня “Укрпошта” повідомила про нові втрати транспорту внаслідок російських атак. На Запоріжжі ворожий удар пошкодив службовий автомобіль, водій отримав поранення та був госпіталізований. Ще дві автівки компанії були знищені під час завантаження в Нікополі.