Land Cruiser, Volkswagen і "Жигулі": "Укрпошта" продає 316 службових авто

"Укрпошта" продає 316 службових авто / Скриншот відео

"Укрпошта" виставила на продаж останню велику партію списаних службових автомобілів через систему "Прозорро.Продажі".

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення гендиректора "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Загалом на аукціон виставлено 316 транспортних засобів, значна частина яких є автомобілями радянського виробництва — зокрема ГАЗ, "Газель", ВАЗ ("Жигулі"), "Волга" та УАЗ.

Водночас серед лотів цього разу є й 75 автомобілів іноземного виробництва. Серед них — Toyota Land Cruiser, а також моделі Volkswagen, Suzuki та інші легкові авто.

Про продаж повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, зазначивши, що йдеться про техніку попередніх періодів оновлення автопарку.

За його словами, з 2016 року компанія не закуповувала автомобілі для керівного складу, водночас середній вік автопарку скоротився з 18 до 6 років. Він також зазначив, що всі кошти від реалізації спрямовуватимуться на оновлення транспортного парку.

Окремо повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення "Укрпошта" втратила близько 420 автомобілів.

Продаж здійснюється через електронну торгову систему "Прозорро.Продажі".

Також зауважимо, “Укрпошта” отримала понад 517 млн грн від продажу об’єктів нерухомості, які більше не використовуються в операційній діяльності компанії після модернізації логістичної мережі.

Автор:
Тетяна Гойденко