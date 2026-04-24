"Укрпошта" заробила понад 517 млн грн на продажі непрофільної нерухомості через аукціони

Укрпошта продала на аукціонах нерухомість у 4 рази дорожче

“Укрпошта” отримала понад 517 млн грн від продажу об’єктів нерухомості, які більше не використовуються в операційній діяльності компанії після модернізації логістичної мережі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Йдеться про понад 13 тис. кв. м приміщень, серед яких колишні склади, сортувальні центри та адміністративні будівлі. Усі активи були реалізовані через 8 аукціонів у державній системі Prozorro.Продажі.

Стартова вартість виставлених лотів становила близько 110 млн грн, однак у ході торгів ціна зросла більш ніж у чотири рази та досягла понад 517 млн грн. Найдорожчим об’єктом став актив у Львові, який продали за 462 млн грн при стартовій ціні 56 млн грн.

У компанії зазначають, що загалом на продаж було виставлено близько 20 об’єктів нерухомості. Це майно, яке не задіяне в операційній роботі, а його утримання створювало додаткові витрати, зокрема щонайменше 3,5 млн грн щорічно лише на податки без урахування охорони та комунальних витрат.

Отримані кошти планують спрямувати на розвиток логістичної інфраструктури, цифрових сервісів та підвищення ефективності національного поштового оператора. У компанії наголошують, що оптимізація активів дозволяє зменшити витрати та одночасно збільшити інвестиційні можливості.

Нагадаємо, що в лютому “Укрпошта” виставила на продаж 20 об’єктів нерухомості загальною площею 32,8 тис. м². Торги відбудуться в системі Прозорро.Продажі з 3 по 12 березня. Загальна стартова вартість майна — майже 248 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко