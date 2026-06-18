Кабмін запроваджує обмеження доступу до азартних ігор для військових: як працюватиме система

18 червня уряд ухвалив постанову, яка обмежує доступ військовослужбовців до легальних азартних ігор на період воєнного стану. Система працюватиме автоматично через взаємодію реєстрів Міноборони та організаторів ігор, блокуючи вхід на сайти без розкриття військового статусу гравця.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Ця постанова створює основу для додаткового механізму захисту для військовослужбовців і є частиною нашої системної роботи у сфері відповідальної гри", — зазначила заступниця Міністра цифрової трансформації України Наталя Денікеєва.

Як працюватиме блокування доступу?

Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри.

Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, та в Реєстрі військовослужбовців. Якщо система підтвердить статус проходження військової служби, доступ до гри буде заблоковано.

Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу, без зазначення підстав його застосування.

PlayCity та Міноборони працюють над змінами та наповненням реєстрів. Обмін даними між державними ресурсами відбуватиметься через систему електронної взаємодії "Трембіта".

В міністерстві зазначили, що запровадження обмежень є частиною комплексної роботи із захисту гравців та протидії нелегальним онлайн-казино. Наразі PlayCity не має повноважень блокувати сайти вручну. Агентство виявляє незаконні гральні ресурси та ухвалює рішення про обмеження доступу до них.

Нагадаємо,у квітні в Україні презентували Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ), яка має забезпечити повний цифровий контроль за ринком азартних ігор.