В Україні презентували онлайн-систему контролю азартних ігор: що зміниться для ринку

В Україні презентували Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ), яка має забезпечити повний цифровий контроль за ринком азартних ігор. Презентація відбулася під час засідання Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінцифри.

Нова система складається з двох частин: внутрішньої, доступної для державних органів — PlayCity та Державної податкової служби, а також зовнішньої, якою користуватимуться організатори азартних ігор.

Голова PlayCity Геннадій Новіков повідомив, що ДСОМ уже працює як повноцінний державний ІТ-інструмент моніторингу. Наразі триває підключення операторів ринку та тестування системи в реальних умовах. Перші п’ять організаторів азартних ігор уже інтегровані, інші перебувають на етапі під’єднання.

Система дозволяє державі отримувати повні дані про діяльність операторів, фіксувати кожну фінансову операцію — ставку, повернення коштів та виплату виграшу. Також передбачено захист від зміни чи переписування переданих даних.

Окремо ДСОМ забезпечує доступ податкової служби до первинної транзакційної інформації для точного розрахунку GGR, військового збору та податку на доходи фізичних осіб.

Інтеграція з операторами відбувається через API, де кожна операція передається як окрема транзакція. У системі наголошують, що вона не відстежує поведінку користувачів, а працює лише з уже здійсненими ставками.

У PlayCity заявляють, що ДСОМ стане ключовим елементом цифрової трансформації грального ринку України. За технічними параметрами система здатна обробляти до 10 тисяч транзакцій за секунду, що робить її одним із найскладніших державних ІТ-рішень такого типу в Європі.

Наступним етапом розвитку стане друга черга запуску — із розширеною аналітикою та глибшим контролем процесів кожної окремої гри.

Додамо, PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot (ТОВ “Спейсикс”) та наклало штрафи на загальну суму 12 млн гривень через порушення правил фінансових розрахунків.