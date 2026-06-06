Кличко відхилив петицію проти підвищення тарифів на проїзд у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко не підтримав електронну петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у відповіді на петицію.

Яка відповідь влади

Петиція із закликом не підвищувати вартість проїзду в комунальному транспорті Києва до завершення воєнного стану зібрала понад 10,6 тисячі підписів, хоча для її розгляду було достатньо 6 тисяч голосів. Водночас міська влада не підтримала цю ініціативу.

У відповіді на петицію зазначається, що необхідність перегляду тарифів пов’язана зі зверненнями транспортних підприємств, багаторічною незмінністю вартості проїзду, суттєвим подорожчанням електроенергії, пального, оплати праці та інших витрат, а також скороченням пасажиропотоку в умовах війни.

За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн у наземному транспорті - трамваях, тролейбусах, автобусах і фунікулері.

У мерії нагадали, що чинний тариф у розмірі 8 грн за поїздку не переглядався з липня 2018 року. За цей час вартість електроенергії для транспорту зросла у 6,6 раза, дизельного пального - у 2,7 раза, а мінімальна заробітна плата збільшилася у 2,3 раза. Водночас пасажиропотік у столичному метро порівняно з 2018 роком скоротився майже вдвічі та становив 249 млн пасажирів у 2025 році.

У міській владі також наголошують, що через невідповідність чинних тарифів реальним витратам транспортні підприємства залишаються збитковими. Згідно із затвердженими фінансовими планами на 2026 рік, збитки "Київського метрополітену" можуть перевищити 6,75 млрд грн, а "Київпастрансу" - 1,85 млрд грн.

Окремою проблемою залишається дефіцит кадрів. У метрополітені вакантними залишаються 16% посад, при цьому 552 працівники мобілізовані. У "Київпастрансі" бракує майже третини персоналу, насамперед водіїв та ремонтників, а до лав Сил оборони було мобілізовано 360 співробітників підприємства.

Водночас у мерії запевнили, що всі чинні пільги на безкоштовний проїзд для визначених законодавством категорій громадян збережуться. Також продовжать діяти 50-відсоткові знижки на проїзні для студентів і школярів, а для учнів під час навчального процесу проїзд залишиться безкоштовним.

Про тарифи у комунальному транспорті

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 — 28,90 грн;

20–29 — 27,80 грн;

30–39 — 26,60 грн;

40–49 — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме 4 тисячі 875 гривень.

Додамо, петиція на сайті Київської міської ради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду голоси.