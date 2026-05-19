Петиція проти підвищення тарифів на проїзд у транспорті Києва за добу набрала необхідну кількість голосів

автобуси
У петиції вимагають упинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва до завершення воєнного стану. Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду голоси.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Київради.

Петицію подано 18 травня, а станом на 19 травня вона вже набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.

У ній кияни закликають місцеву владу не допустити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану в Україні і просять Київраду:

  • не допустити запровадження тарифу 30 грн за разову поїздку та місячного безлімітного проїзного за 4875 грн у період воєнного стану;
  • зобов'язати КМДА оприлюднити повні економічні розрахунки запропонованого тарифу, зокрема собівартість перевезень, структуру витрат комунальних підприємств, прогноз доходів та вплив підвищення на мешканців Києва;
  • розробити альтернативну модель фінансування громадського транспорту без різкого підвищення вартості проїзду для пасажирів, з урахуванням можливостей бюджету міста Києва;
  • забезпечити окремий соціальний захист для мешканців із доходом на рівні мінімальної заробітної плати, студентів, пенсіонерів, ВПО, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій.

"Космічні" тарифи: проїзний у Києві може стати дорожчим, ніж у Відні чи Будапешті

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

  • 1–9 поїздок — 30 грн; 
  • 10–19 — 28,90 грн; 
  • 20–29 — 27,80 грн; 
  • 30–39 — 26,60 грн; 
  • 40–49 — 25,50 грн; 
  • 50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме  4 тисячі 875 гривень.

Співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко, говорячи про плани щодо підвищення цін на проїзд у громадському транспорті столиці, зауважив, що цифри, які пропонуються, "космічні" і "взяті зі стелі".

"Тим паче, якщо подивитись на вартість проїзного, - 4 тисячі 875 гривень, то це один з найдорожчих проїзних в Європі… Це трішки дешевше, ніж у Лондоні та Амстердамі, але точно дорожче, ніж у Відні, Празі, Будапешті чи Варшаві, і ще в багатьох європейських містах", - наголосив Гречко.

Він навів приклад, що у Будапешті, Варшаві та Празі ціна проїзного складає орієнтовно 1 тис. 100 - 1 тис. 200 грн.

Нагадаємо, із 16 травня у Львові зросла вартість проїзду в громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради. Нові тарифи залежатимуть від способу оплати.

Автор:
Світлана Манько