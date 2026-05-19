Петиция против повышения тарифов на проезд в транспорте Киева за сутки набрала необходимое количество голосов

В петиции требуют остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева до завершения военного положения. Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Петиция на сайте Киевского городского совета с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения в сутки набрала необходимые для рассмотрения голоса.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Киевсовета.

Петиция подана 18 мая, а по состоянию на 19 мая она уже набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов.

В ней киевляне призывают местные власти не допустить повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения в Украине и просят Киевсовет:

  • не допустить введение тарифа 30 грн за разовую поездку и месячного безлимитного проездного за 4875 грн в период военного положения;
  • обязать КГГА обнародовать полные экономические расчеты предлагаемого тарифа, в частности, себестоимость перевозок, структуру расходов коммунальных предприятий, прогноз доходов и влияние повышения на жителей Киева;
  • разработать альтернативную модель финансирования общественного транспорта без резкого повышения стоимости проезда для пассажиров с учетом возможностей бюджета города Киева;
  • обеспечить отдельную социальную защиту для жителей с доходом на уровне минимальной заработной платы, студентов, пенсионеров, ВПЛ, людей с инвалидностью и других уязвимых категорий.

В Киеве планируется обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте с 15 июля. Ввести новые тарифы планируется после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

  • 1–9 поездок – 30 грн;
  • 10–19 – 28,90 грн;
  • 20-29 - 27,80 грн;
  • 30–39 – 26,60 грн;
  • 40-49 - 25,50 грн;
  • 50 поездок - 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. А безлимитный месячный проездной обойдется в 4 тысячи 875 гривен.

Соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко, говоря о планах по повышению цен на проезд в общественном транспорте столицы, отметил, что предлагаемые цифры "космические" и "взятые с потолка".

"Тем более, если посмотреть на стоимость проездного - 4 тысячи 875 гривен, то это один из самых дорогих проездных в Европе... Это немного дешевле, чем в Лондоне и Амстердаме, но точно дороже, чем в Вене, Праге, Будапеште или Варшаве, и еще во многих европейских городах", - подчеркнул Греч.

Он привел пример, что в Будапеште, Варшаве и Праге цена проездного составляет ориентировочно 1 тыс. 100 – 1 тыс. 200 грн.

Напомним, с 16 мая во Львове выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета. Новые тарифы будут зависеть от способа оплаты.

Автор:
Светлана Манько