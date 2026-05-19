Перевозчикам обновили правила: что изменится в международных рейсах

В Украине обновляются правила международных автобусных перевозок в рамках реформы цифровизации отрасли и запуска онлайн-кабинета перевозчика. Новые нормы устанавливают четкие сроки рассмотрения заявлений, согласование маршрутов с иностранными сторонами, а также требования к выполнению рейсов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Новые правила для международных автобусных маршрутов

Как сообщается, благодаря электронному сервису уже открыто и продлено более 400 международных маршрутов.

Следующим этапом реформы станет обновление порядка регулирования перевозок. Цель перемен – сделать правила более понятными для бизнеса и приблизить их к стандартам Европейского Союза.

Что меняется:

устанавливаются четкие сроки рассмотрения заявлений через онлайн-кабинет перевозчика – до 30 календарных дней для открытия, изменения, продления или закрытия международного маршрута;

после согласования маршрута с иностранной стороной решение будет приниматься в течение 10 календарных дней, а разрешение будет выдаваться перевозчику в течение 5 рабочих дней;

перевозчики получат до 20 дней для исправления поданных документов через электронный кабинет;

вводятся новые сроки согласования маршрутов с другими странами: до 6 месяцев – со смежными государствами, до 12 месяцев – с другими;

усиливается контроль выполнения маршрутов: перевозчик должен обеспечить не менее 30% выполненных рейсов за 12 месяцев, в противном случае маршрут не будет продлен;

обновляются сроки запуска маршрутов – до 90 дней с момента получения соответствующего разрешения.

Напомним, по состоянию на конец 2025 года Украина имела а втобусное сообщение с 218 городами в 25 странах Европы. При этом количество проложенных маршрутов превышает 1000.