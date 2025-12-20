На конец 2025 года Украина имеет автобусное сообщение с 218 городами в 25 странах Европы, при этом количество проложенных маршрутов превышает 1 000.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, пишет "Укринформ".

"Сегодня автобусные маршруты соединяют Украину с 218 городами в 25 странах Европы. У нас зарегистрировано 1090 маршрутов, на которых работают почти 700 перевозчиков", - отметил Деркач.

Больше всего маршрутов лежит в Польше (368), Молдову (180) и Чехию (132), а наибольшее количество конечных пунктов назначения — в Польше (57 городов), Италии (39) и Германии (34).

Несмотря на расширенное международное сообщение, спрос на автобусные перевозки, особенно при закрытом небе, остается высоким и не полностью удовлетворенным. Страны с потенциалом для открытия новых маршрутов – Молдова, Польша, Чехия, Румыния и Германия.

В 2026 году в рамках реформы международных перевозок Минразвития планирует обновить порядок перевозок и открытие маршрутов, провести верификацию существующих маршрутов, чтобы освободить места для актуальных перевозок. Также предусмотрено распространение услуги слотирования в "еочереди" на все пункты пропуска и модернизацию системы электронного бронирования пересечения границы.

Отдельно министерство работает с банками по упрощению доступа перевозчиков к льготному кредитованию по программе "5-7-9%" для обновления автобусного парка.

"Обновить сегодня транспорт не так просто. Автобусы стоят дорого, поэтому сегодня мы работаем с банками, чтобы предложить рынку модель использования программы "5-7-9%" на обновление подвижного состава, по которой часто бизнесу в сфере транспорта отказывают. Особенно если речь идет о компаниях, зарегистрированных в прифронтовых областях", - добавил Деркач.

Минразвития голосовало о планах проведения в 2026 году масштабного аудита автостанций. Проверка касается соответствия их деятельности действующим отраслевым стандартам и правилам предоставления услуг пассажирских перевозок.