Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Наличный курс:

USD

42,33

42,25

EUR

49,85

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина имеет автобусное сообщение с 218 городами в 25 странах Европы

автобус, пассажиры
Более 1000 автобусных маршрутов соединяют Украину с Европой / Depositphotos

На конец 2025 года Украина имеет автобусное сообщение с 218 городами в 25 странах Европы, при этом количество проложенных маршрутов превышает 1 000.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, пишет "Укринформ".

"Сегодня автобусные маршруты соединяют Украину с 218 городами в 25 странах Европы. У нас зарегистрировано 1090 маршрутов, на которых работают почти 700 перевозчиков", - отметил Деркач.

Больше всего маршрутов лежит в Польше (368), Молдову (180) и Чехию (132), а наибольшее количество конечных пунктов назначения — в Польше (57 городов), Италии (39) и Германии (34).

Несмотря на расширенное международное сообщение, спрос на автобусные перевозки, особенно при закрытом небе, остается высоким и не полностью удовлетворенным. Страны с потенциалом для открытия новых маршрутов – Молдова, Польша, Чехия, Румыния и Германия.

В 2026 году в рамках реформы международных перевозок Минразвития планирует обновить порядок перевозок и открытие маршрутов, провести верификацию существующих маршрутов, чтобы освободить места для актуальных перевозок. Также предусмотрено распространение услуги слотирования в "еочереди" на все пункты пропуска и модернизацию системы электронного бронирования пересечения границы.

Отдельно министерство работает с банками по упрощению доступа перевозчиков к льготному кредитованию по программе "5-7-9%" для обновления автобусного парка.

"Обновить сегодня транспорт не так просто. Автобусы стоят дорого, поэтому сегодня мы работаем с банками, чтобы предложить рынку модель использования программы "5-7-9%" на обновление подвижного состава, по которой часто бизнесу в сфере транспорта отказывают. Особенно если речь идет о компаниях, зарегистрированных в прифронтовых областях", - добавил Деркач.

Минразвития голосовало о планах проведения в 2026 году масштабного аудита автостанций. Проверка касается соответствия их деятельности действующим отраслевым стандартам и правилам предоставления услуг пассажирских перевозок.

Автор:
Татьяна Гойденко