Три страны могут совместно прекратить пассажирские перевозки в Белоруссию: что известно

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович планирует обсудить вместе с латвийскими и польскими коллегами вопрос о возможности остановки регулярных пассажирских перевозок в Беларусь.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание LRT .

Кондратович заметил, что Латвия уже двигается в этом направлении.

"Действительно, это, возможно, одна из таких мер. Только вопрос в том, как это повлияет на белорусский режим – будет ли это для него болезненно, или, возможно, это не будет для них очень болезненно и еще больше усилит враждебные настроения против Европейского Союза и других стран. Поэтому считаю, что в данном случае это действительно стоит рассматривать, нужно смотреть, как будет".

Как сообщает издание, литовский министр намерен обсудить этот вопрос на следующей неделе с коллегами из Польши и Латвии в Брюсселе.

"Мы вместе поднимем этот вопрос. Потому что здесь нужно совместное решение, думаю, не только Латвии, но и Литвы и Польши. Нужно посмотреть, какая общая позиция", - подчеркнул он.

По словам руководителя отдела транспортной деятельности Администрации безопасности транспорта Литвы (LTSA) Виргиниуса Чишкаускаса, в настоящее время из Литвы в Беларусь курсируют 24 маршрута.

"Они из-за открытых пунктов пересечения границы выезжают из Литвы 25 раз в день. 25 раз можно выехать из Литвы, и соответственно с другой стороны возвращаются те же 25", - рассказал Чишкаускас.

Напомним, латвийское правительство рассматривает полный демонтаж на восточной границе страны ведущих в Россию железнодорожных путей. Окончательное решение планируется принять в начале 2026 года.