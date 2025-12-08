Три країни можуть спільно припинити пасажирські перевезення до Білорусі: що відомо

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович планує обговорити разом із латвійськими та польськими колегами питання стосовно можливості зупинки регулярних пасажирських перевезень до Білорусі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання LRT.

Кондратович зауважив, що Латвія вже рухається в цьому напрямку.

"Дійсно, це, можливо, один із таких заходів. Тільки питання в тому, як це вплине на білоруський режим – чи буде це для нього болісно, або, можливо, це не буде для них дуже болісно і ще більше посилить ворожі настрої проти Європейського Союзу та інших країн. Тому вважаю, що в даному випадку це дійсно варто розглядати, потрібно дивитися, як буде", – сказав Кондратович.

Як повідомляє видання, литовський міністр має намір обговорити це питання наступного тижня з колегами з Польщі та Латвії в Брюсселі.

"Ми разом порушимо це питання. Тому що тут потрібне спільне рішення, думаю, не тільки Латвії, але й Литви та Польщі. Потрібно подивитися, яка загальна позиція", - наголосив він.

За словами керівника відділу транспортної діяльності Адміністрації безпеки транспорту Литви (LTSA) Віргініюса Чішкаускаса, наразі з Литви до Білорусі курсують 24 маршрути.

"Вони через відкриті пункти перетину кордону виїжджають з Литви 25 разів на день. 25 разів можна виїхати з Литви, і відповідно з іншого боку повертаються ті ж 25", - розповів Чішкаускас.

Нагадаємо, латвійський уряд розглядає повний демонтаж на східному кордоні країни залізничних колій, що ведуть до Росії. Остаточне рішення планують ухвалити на початку 2026 року.