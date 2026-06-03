Около 100 миллионов: в Киеве готовят масштабное обновление для трамваев и троллейбусов

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявило о планах закупить новое электрооборудование для тяговых преобразовательных подстанций города. Ориентировочная стоимость модернизации составляет 99,2 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА .

Тяговые подстанции являются критически важным элементом транспортной инфраструктуры: они получают высокое напряжение переменного тока с энергосистемы, понижают ее, превращают в постоянный ток и питают контактные сети трамваев и троллейбусов.

Что планируется приобрести и установить

65 модульных устройств защиты и контроля контактной сети постоянного тока;

23 комплекта модернизации микропроцессорной системы диагностики и управления силовыми выпрямителями;

9 шкафов оперативного тока;

2 шкафа телемеханики.

Зачем это городу

Закупка новых компонентов позволит расширить функционал действующих подстанций, повысив их надежность и безопасность эксплуатации.

Благодаря микропроцессорным технологиям новое оборудование обеспечит надежный контроль параметров работы контактных и кабельных сетей, оперативное обнаружение и локализацию неисправностей силовых выпрямляющих агрегатов, а также дистанционный мониторинг работы тяговых подстанций.

В коммунальном предприятии отмечают, что такой шаг улучшит качество электроснабжения и стабильность движения городского электротранспорта, а также снизит операционные затраты на эксплуатацию всей системы энергообеспечения столицы.

Поставку всего комплекса оборудования планируется завершить до 31 декабря 2026 года.

Напомним, в Киеве продолжают обновлять подвижной состав общественного транспорта. Город приобрел еще восемь современных трамвайных вагонов. Пять новых вагонов уже работают на линии, а еще три в ближайшее время выйдут на маршрут. Они будут курсировать на маршруте №27, который соединяет Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы Киева.