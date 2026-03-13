Киев обновляет общественный транспорт новыми низкопольными трамваями

В Киеве продолжает обновлять подвижной состав общественного транспорта. Город приобрел еще восемь современных трамвайных вагонов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Киев обновляет трамвайный парк

Столица продолжает обновлять подвижной состав общественного транспорта. В прошлом году город приобрел восемь современных пассажирских трамвайных вагонов, изготовленных украинским предприятием "Татра-Юг".

Пять новых вагонов уже работают на линии, а еще три в ближайшее время выйдут на маршрут. Они будут курсировать на маршруте №27, который соединяет Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы Киева.

Новые трамваи имеют 100% низкий пол, что делает их удобными для пассажиров. Вагоны оснащены системами кондиционирования и отопления, а также автоматизированной системой оплаты проезда.

Для повышения безопасности пассажиров и водителей в трамваях установлена система видеонаблюдения. Кроме того, транспорт адаптирован для маломобильных групп населения – вагоны оборудованы пандусами.

Дверь трамваев также оснащена световыми и звуковыми сигналами, что обеспечивает дополнительную безопасность при посадке и высадке пассажиров.

Напомним, к 1 июня 2026 года в Украине планируется отремонтировать 10,9 млн кв. м дорог государственного значения, на что необходимо около 14 млрд. грн.