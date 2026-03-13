Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Наличный курс:

USD

44,45

44,30

EUR

51,65

51,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киев обновляет общественный транспорт новыми низкопольными трамваями

трамвай
Новые трамваи с кондиционером и пандусами появятся на линии в Киеве / КГГА

В Киеве продолжает обновлять подвижной состав общественного транспорта. Город приобрел еще восемь современных трамвайных вагонов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Киев обновляет трамвайный парк

Столица продолжает обновлять подвижной состав общественного транспорта. В прошлом году город приобрел восемь современных пассажирских трамвайных вагонов, изготовленных украинским предприятием "Татра-Юг".

Пять новых вагонов уже работают на линии, а еще три в ближайшее время выйдут на маршрут. Они будут курсировать на маршруте №27, который соединяет Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы Киева.

Новые трамваи имеют 100% низкий пол, что делает их удобными для пассажиров. Вагоны оснащены системами кондиционирования и отопления, а также автоматизированной системой оплаты проезда.

Для повышения безопасности пассажиров и водителей в трамваях установлена система видеонаблюдения. Кроме того, транспорт адаптирован для маломобильных групп населения – вагоны оборудованы пандусами.

Дверь трамваев также оснащена световыми и звуковыми сигналами, что обеспечивает дополнительную безопасность при посадке и высадке пассажиров.

Напомним, к 1 июня 2026 года в Украине планируется отремонтировать 10,9 млн кв. м дорог государственного значения, на что необходимо около 14 млрд. грн.

Автор:
Ольга Опенько