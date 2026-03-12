На ремонт дорог к лету нужно еще около 14 млрд грн

К 1 июня 2026 года в Украине планируется отремонтировать 10,9 млн кв. м дорог государственного значения, на что необходимо около 14 млрд. грн.

Как сообщает Delo.ua, об этом во время брифинга сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, ремонт аварийных участков начался еще в феврале. Тогда объем работ составил примерно 1-1,5 тыс. кв. м в день. В начале марта стартовал текущий ремонт, и темпы выросли до 25 тыс. кв. м ежедневно, а ныне достигают около 50 тыс. кв. м в день. Цель агентства – увеличить этот показатель до 150 тыс. кв. м в день и до конца июня восстановить все международные дороги.

Общая потребность в финансировании дорожных работ в 2026 году, включая капитальные ремонты, оценивается примерно в 50 млрд грн. В то же время из-за замораживания Дорожного фонда работы финансируются за счет целевых средств.

Кабинет министров уже выделил на текущий ремонт дорог в 2026 году 12,6 млрд грн, часть из которых уже использована. На сегодня отремонтировано 385 тыс. кв. м дорожного покрытия, а для дальнейших работ доступно 4,6 млрд грн. Правительство также объявило о дополнительном выделении 3 млрд грн, ожидаемых в ближайшее время. По словам Сухомлина, этих средств хватит для проведения ремонтов в апреле, однако в дальнейшем потребуется новое финансирование.

Он отметил, что без полноценного финансирования Дорожного фонда обеспечить эффективную логистику в Украине сложно. По оценкам агентства, в прошлом году фонд мог бы аккумулировать около 120 млрд. грн., а в этом году — до 160 млрд. грн. Даже треть этой суммы было бы достаточно для ремонта и развития дорожной сети.

По словам Сухомлина, окончательное решение о возобновлении работы Дорожного фонда должно быть принято парламентом, однако даже частичное его восстановление позволило бы стабилизировать финансирование дорожной инфраструктуры.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.