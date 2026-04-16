Ночью россияне повредили производственную площадку ДТЭК в Киеве
В результате массированной атаки в Киеве повреждена производственная площадка ДТЭК.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ДТЭК.
В компании сообщили, что в результате удара пострадал один из работников. Ему оказана необходимая медицинская помощь.
Также зафиксировано разрушение административных зданий и производственных цехов, повреждены 15 автомобилей.
Ремонтные бригады работают на месте и ликвидируют последствия атаки.
В компании отметили, что ночь была тяжелой для всей страны и выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших.
Отметим, что 16 апреля в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях временно остаются без электроснабжения.