Ночью россияне повредили производственную площадку ДТЭК в Киеве

Ночью россияне повредили производственную площадку ДТЭК в Киеве / ГСЧС

В результате массированной атаки в Киеве повреждена производственная площадка ДТЭК.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В компании сообщили, что в результате удара пострадал один из работников. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Также зафиксировано разрушение административных зданий и производственных цехов, повреждены 15 автомобилей.

Ремонтные бригады работают на месте и ликвидируют последствия атаки.

В компании отметили, что ночь была тяжелой для всей страны и выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Отметим, что 16 апреля в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях временно остаются без электроснабжения.

Автор:
Татьяна Гойденко