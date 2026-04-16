Российская ракета попала возле дома Saga Development в Киеве за несколько дней до ввода в эксплуатацию: шесть строителей ранены (ФОТО)

В результате очередной российской атаки на Киев 16 апреля взрыв ракеты произошел в непосредственной близости к проекту компании-застройщика Saga Development BOSTON Creative House на Почайной. Удар был настолько близок, что ракета разорвалась фактически рядом со строительной площадкой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор Saga Development Андрей Вавриш.

По его словам, в результате ударной волны пострадали шесть строителей компании. Их госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, им проводят операции.

Вавриш рассказал, что основную волну принял на себя обычный строительный вагончик, стоявший рядом с местом взрыва.

Сам объект получил серьезные повреждения: выбиты окна и фасадные элементы, повреждены внутренние части здания, техника, строительная площадка.

"Есть еще одна горькая ирония этой истории: уже на понедельник мы ждали инспектора ДИАМ для ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса. Мы были буквально в шаге от этого этапа", - подчеркнул Вавриш.

Он добавил, что за последние месяцы компания уже неоднократно проходила из-за последствий обстрелов — когда повреждалась инфраструктура подрядчиков, останавливались производства, срывались поставки, смещались графики.

"Да, сегодняшний удар тоже повлияет на сроки. Да, мы будем вынуждены корректировать дату ввода в эксплуатацию. Но ни война, ни разрушение, ни устрашение нас не остановят", - подчеркнул директор Saga Development.

По его словам, полную оценку последствий удара планируется провести в течение 48 часов, после чего компания сообщит обновленные сроки ввода BOSTON в эксплуатацию.

Атака на Киев

В столице войска РФ попали в несколько многоэтажек.

Да, в Подольском районе произошло попадание в нежилое здание; падение обломков на нескольких локациях. На одной из них в жилом доме произошел пожар на первом этаже. В другой многоэтажке повреждены окна. Также произошло попадание обломков ракеты в 6 этаж 16-этажного жилого дома.

Кроме того, обломки частично разрушили трехэтажное здание минигостиницы и повредили близлежащие дома.

Спасатели извлекли из-под завалов частного жилого дома ребенка и женщину, их передали медикам.

Повреждения также фиксировали в Оболонском, Днепровском и Деснянскому районах.

По данным КГГА, в столице погибли 4 человека, среди них 12-летний мальчик. Пострадали 45 человек (по данным ГСЧС — 48), 26 из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте и амбулаторно (в частности, двум детям).

О Saga Development

Застройщик работает на рынке недвижимости с 2015 года и реализовал более десяти проектов с урбанистическим подходом, специализируясь на редевелопменте заброшенных промышленных территорий и создании концептуальных жилых комплексов с культурной составляющей. Компания активно сотрудничает с известными архитекторами и внедряет mixed-use формат, объединяя жилье, офисы и общественные просторы в одном объекте.

Первый масштабный проект – жилой район RYBALSKY на Рыболовном полуострове, позже компания сменила название из Riverside Development на SAGA Development.

SAGA Development реализует полный цикл девелопмента: от оценки и концепта территории до строительства, привлечения инвесторов, продаж и управления готовыми объектами. Все проекты компании направлены на развитие городской среды, включая коммерческие помещения и общественные пространства, обеспечивают высокий уровень качества жизни и новые архитектурные стандарты для городов.

ЖК BOSTON Creative House

Оригинальный жилищный проект на Оболони от девелопера Saga Development воплощает концепцию творческого пространства для современных киевлян. Архитекторы черпали вдохновение по урбанистической культуре американского Бостона, создавая уникальную среду для жизни и работы.

Особенностью комплекса становится сочетание жилых и деловых функций: первые пять этажей полностью отданы коммерческим площадям с офисами, коворкингами и креативными студиями. Это один из немногих ЖК Киева, сознательно создающий простор для фрилансеров и представителей творческих профессий.