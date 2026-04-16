Російська ракета влучила біля будинку Saga Development в Києві за кілька днів до вводу в експлуатацію: шестеро будівельників поранено (ФОТО)

Унаслідок чергової російської атаки на Київ 16 квітня вибух ракети стався в безпосередній близькості до проєкту компанії-забудовника Saga Development BOSTON Creative House на Почайній. Удар був настільки близьким, що ракета розірвалася фактично поруч із будівельним майданчиком.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор Saga Development Андрій Вавриш.

За його словами, внаслідок ударної хвилі постраждали шестеро будівельників компанії. Їх госпіталізували. Двоє з них наразі перебувають у важкому стані, їм проводять операції.

Вавриш розповів, що основну хвилю прийняв на себе звичайний будівельний вагончик, що стояв поруч із місцем вибуху.

Сам об’єкт зазнав серйозних пошкоджень: вибиті вікна і фасадні елементи, пошкоджені внутрішні частини будівлі, техніка, будівельний майданчик.

"Є ще одна гірка іронія цієї історії: вже на понеділок ми чекали інспектора ДІАМ для введення в експлуатацію першого пускового комплексу. Ми були буквально за крок до цього етапу", - наголосив Вавриш.

Він додав, що за останні місяці компанія вже неодноразово проходила через наслідки обстрілів — коли пошкоджувалася інфраструктура підрядників, зупинялися виробництва, зривалися поставки, зміщувалися графіки.

"Так, сьогоднішній удар теж вплине на строки. Так, ми будемо змушені коригувати дату введення в експлуатацію. Але ні війна, ні руйнування, ні залякування нас не зупинять", - підкреслив директор Saga Development .

За його словами, повну оцінку наслідків удару планують провести протягом 48 годин, після цього компанія повідомить оновлені терміни введення BOSTON в експлуатацію.

Атака на Київ

У столиці війська РФ поцілили в кілька багатоповерхівок.

Так, у Подільському районі сталося влучання в нежитлову будівлю; падіння уламків на кількох локаціях. На одній із них, у житловому будинку, сталася пожежа на першому поверсі. В іншій багатоповерхівці пошкоджені вікна. Також сталося влучання уламків ракети в 6 поверх 16-поверхового житлового будинку.

Окрім того, уламки частково зруйнували триповерхову будівлю мініготелю та пошкодили прилеглі будинки.

Рятувальники дістали з-під завалів приватного житлового будинку дитину та жінку, їх передали медикам.

Пошкодження також фіксували в Оболонському, Дніпровському та Деснянському районах.

За даними КМДА, у столиці загинули 4 людини, серед них — 12-річний хлопчик. Постраждали 45 людей (за даними ДСНС — 48), 26 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці та амбулаторно (зокрема, двом дітям).

Про Saga Development

Забудовник працює на ринку нерухомості з 2015 року і реалізував понад десяток проєктів із урбаністичним підходом, спеціалізуючись на редевелопменті занедбаних промислових територій та створенні концептуальних житлових комплексів із культурною складовою. Компанія активно співпрацює з відомими архітекторами та впроваджує mixed-use формат, поєднуючи житло, офіси та громадські простори в одному об’єкті.

Перший масштабний проєкт – житловий район RYBALSKY на Рибальському півострові, пізніше компанія змінила назву з Riverside Development на SAGA Development.

SAGA Development реалізує повний цикл девелопменту: від оцінки та концепту території до будівництва, залучення інвесторів, продажу та управління готовими об’єктами. Усі проєкти компанії спрямовані на розвиток міського середовища, включають комерційні приміщення та громадські простори, забезпечують високий рівень якості життя та нові архітектурні стандарти для міст.

ЖК BOSTON Creative House

Оригінальний житловий проєкт на Оболоні від девелопера Saga Development втілює в собі концепцію творчого простору для сучасних киян. Архітектори черпали натхнення з урбаністичної культури американського Бостона, створюючи унікальне середовище для життя та роботи.

Особливістю комплексу стає поєднання житлових та ділових функцій: перші п'ять поверхів повністю віддані під комерційні площі з офісами, коворкінгами та креативними студіями. Це один із небагатьох ЖК Києва, що свідомо створює простір для фрілансерів та представників творчих професій.