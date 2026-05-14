ІНГО виплатила майже 11,5 млн грн за пошкоджені та знищені під час обстрілів вантажі в портах Одещини

Страхова компанія ІНГО врегулювала та виплатила майже 11,5 млн грн компенсацій за вантажі, пошкоджені або знищені внаслідок обстрілів портової інфраструктури Одеської області. Йдеться про 15 контейнерів, застрахованих від воєнних ризиків.

Згідно з повідомленням, виплати здійснювалися за страховими випадками, які сталися у період із 25 листопада 2025 року до 15 січня 2026 року. Наразі компанія продовжує врегулювання ще трьох випадків, пов’язаних із пошкодженням вантажів під час атак на портову інфраструктуру Одещини. Загальний обсяг заявлених збитків за всіма випадками може зрости до 21,5 млн грн. Оцінка збитків триває.

Серед пошкоджених вантажів – продовольча продукція, зокрема борошно, крохмаль та олія, а також дороговартісне промислове обладнання, включаючи парові котли. У компанії пояснюють, що врегулювання збитків у портах під час війни має свою специфіку. Однією з головних проблем залишається ідентифікація контейнерів після обстрілів.

Керівник управління врегулювання майнових збитків СК ІНГО Олександр Колпаков наголосив, що після вибухів в окремих випадках контейнери настільки деформовані, що їх фізично неможливо встановити за номерами.

"Для підтвердження збитків ми використовуємо одразу кілька джерел верифікації: залучаємо незалежних сюрвейерів (від англ. surveyor – інспектор, оглядач – ред.), працюємо з портовими комісіями, перевізниками та правоохоронними органами", – зазначив він.

Колпаков додав, що після кожного обстрілу адміністрації портів створюють спеціальні комісії, які фіксують наслідки атак та описують пошкоджені контейнери. Морські перевізники підтверджують перебування контейнерів у зоні ураження, а правоохоронці – статус потерпілої сторони в межах кримінальних проваджень.

У середньому врегулювання таких справ триває не більше трьох місяців – від моменту події до виплати компенсації. У компанії зазначають, що значною мірою це пов’язано не зі страховими процедурами, а з особливостями розслідування воєнних злочинів.

"Кожен такий обстріл – це насамперед воєнний злочин рф за ст. 438 КК України. Територія порту стає місцем проведення слідчих дій, доступ до якого тимчасово обмежується. Сюрвейери можуть працювати лише після завершення необхідних процесуальних процедур та отримання дозволу на доступ до місця події", – пояснив Колпаков.

У компанії також наголошують, що не всі випадки є тотальними збитками. Частина вантажів потребує додаткових експертиз та оцінки пошкоджень, що впливає на строки врегулювання. Важливим фактором залишається і швидкість збору страхувальником необхідного пакета документів.

Страхування воєнних ризиків залишається одним із найскладніших сегментів ринку через високий рівень невизначеності та обмежені можливості міжнародного перестрахування. Водночас попит на такі страхові рішення продовжує зростати, особливо серед компаній, пов’язаних із логістикою, експортом та портовою інфраструктурою, додають в СК.

За підсумками 2025 року загальний обсяг страхового покриття ІНГО у межах міжнародних програм страхування воєнних ризиків для вантажів, автопарків та проміжного зберігання у портах становив близько 233 млн євро.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року ІНГО повідомила, що компенсувала Novus понад 9,46 млн грн після ракетного удару. Логістичний комплекс площею 40 тис. кв. м зазнав пошкоджень у липні того ж року.