Страхова компанія ІНГО компенсувала понад 9 млн грн Novus після ракетного удару

Страхова компанія ІНГО здійснила виплату 9,46 млн грн за договором страхування майна ТОВ “Автомобільна компанія Сервісавтотрейдинг”, яке обслуговує розподільчий центр мережі Novus у Києві, пошкоджений під час російської ракетної атаки.

Про це повідомляє пресслужба ІНГО.

Сучасний логістичний комплекс площею 40 тис. кв. м, збудований у 2023 році, зазнав ушкоджень у липні 2025 року внаслідок повітряної атаки російських військ. Вибухова хвиля пошкодила зовнішні конструкції, оздоблення, інженерні мережі та сонячну електростанцію на даху. Жертв і постраждалих немає.

"Після первинного огляду ми зафіксували деформації зовнішніх сендвіч-панелей та руйнування стикових елементів", – розповів Олександр Колпаков, керівник управління врегулювання майнових збитків СК ІНГО. – "Під час подальшого обстеження за участі підрядника, який проводив відновлювальні роботи, було виявлено приховані пошкодження внутрішніх шарів панелей. Такі дефекти не завжди помітні візуально, але вони свідчать про втрату несучої здатності та теплоізоляційних властивостей конструкцій, що робить їх непридатними до подальшої експлуатації. Саме виявлення таких нюансів є ключовим для правильного визначення збитку і повного відновлення об’єкта", – зазначив експерт.

Під час оформлення договору та врегулювання збитків інтереси страхувальника представляла компанія-страховий брокер ТОВ "Астон Україна".

"Ми працюємо з ІНГО не перший рік і цінуємо їхній системний підхід до врегулювання. У подібних ситуаціях швидкість реакції та готовність спільно шукати оптимальні рішення для клієнта є вирішальними. Цей кейс став одним з найбільших для наших клієнтів і показав, наскільки ефективною може бути взаємодія страховика, страхового брокера й експертів, коли всі сторони працюють на результат", – прокоментував керівник департаменту врегулювання збитків "Астон Україна" Олег Супрунюк.

Страхове відшкодування у розмірі 9,46 млн грн було виплачено 30 жовтня 2025 року.

ІНГО й надалі надає страховий захист українським підприємствам, зокрема об’єктам критичної та торговельної інфраструктури, що піддаються ризикам через воєнні дії.