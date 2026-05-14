У Конгресі США розблокували законопроєкт про допомогу Україні на $1,3 млрд: його примусово винесуть на голосування

Конгрес США
Законопроєкт про допомогу Україні, що застряг у Конгресі США, отримав голоси для винесення на розгляд.

Двопартійна ініціатива щодо винесення на голосування законопроєкту про нову американську безпекову допомогу Україні на 1,3 мільярда доларів набрала необхідні 218 підписів для розгляду документа у Конгресі США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що ініціатором документа виступив Грегорі Мікс — провідний демократ у Комітеті у закордонних справах. Законопроєкт кілька місяців не могли винести на розгляд через брак одного підпису.

Але 13 травня незалежний конгресмен від Каліфорнії Кевін Кілі підписав ініціативу, відому як петиція про звільнення, яка закликає до голосування та запускає відлік часу, що змусить лідерів Палати представників США внести цей закон на розгляд вже наприкінці місяця.

Що у документі

Документ передбачає виділення Україні $1,3 млрд безпекової допомоги, а також до $8 млрд додаткової підтримки у формі прямих позик. Крім того, законопроєкт містить положення про поповнення запасів американської зброї та фінансування післявоєнної відбудови України.

Крім того, законопроєкт передбачає запровадження значних санкцій проти російських фінансових установ, нафтової та гірничодобувної промисловості та окремих посадовців РФ, зокрема, лідера Володимира Путіна, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Андрія Білоусова та інших.

Санкції пропонують накласти на «Росатом» за окупацію Запорізької атомної електростанції, судна російського «тіньового флоту» та людей, причетних до викрадення українських дітей.

Петицію підтримали всі демократи, а також деякі республіканці.

Водночас американські ЗМІ зазначають, що шанси законопроєкту на остаточне ухвалення залишаються невисокими через значний спротив республіканців, зокрема президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, кілька днів тому глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що фінансування для України в обсязі $400 млн, раніше затверджене Конгресом, було розблоковано після кількох тижнів внутрішніх перевірок.

Йдеться про 400 мільйонів доларів, які Конгрес у межах оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік виділив на USAI – ініціативу, що передбачає виробництво американськими компаніями пріоритетної зброї для Сил оборони України.  

Автор:
Світлана Манько