Біткоїн обвалився до чотиримісячного мінімуму та впав нижче $62 000

Найпопулярніша криптовалюта світу Bitcoin (біткоїн) опинилася на порозі своєї найдовшої серії щоденних втрат з серпня минулого року. Під час торгів 4 липня вартість активу опускалася до позначки 61 322 долари, після чого цифрове золото зуміло частково відіграти падіння.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

Курс біткоїна суттєво просів під тиском відразу кількох негативних факторів, серед яких загострення конфлікту на Близькому Сході, масштабна ліквідація позицій оптимістично налаштованих трейдерів та неочікуваний розпродаж токенів великим корпоративним гравцем.

Зараз біткоїн торгується на чотиримісячному мінімумі та ризикує протестувати цінове дно, яке ринок зафіксував на початку лютого.

Трейдери втратили 4 мільярди доларів

Поточний тиждень суттєво підірвав довіру інвесторів до всього криптосектору. Ситуацію погіршив перший з 2022 року продаж монет компанією Strategy Inc., безпрецедентний спад інтересу до профільних ETF, а також помітний відрив крипторинку від технологічних акцій, які якраз демонстрували рекордне зростання.

Аналітики Standard Chartered зазначають, що цей тиждень став для індустрії цифрових активів відверто болісним.

Трейдери, які розраховували на подальше зростання вартості криптовалюти, зазнали колосальних фінансових збитків через різкий розпродаж. За даними аналітичної платформи CoinGlass, з початку тижня на ринку було примусово ліквідовано так звані бичачі ставки на загальну суму майже 4 мільярди доларів.

Традиційно найбільша частка цих примусових закриттів позицій припала саме на біткоїн.

Рекордний відтік капіталу з американських ETF

Серйозним гальмом для ринку стали біржові фонди (ETF), які з моменту свого гучного запуску на початку 2024 року вважалися головним локомотивом залучення нового капіталу.

Останнім часом тренд кардинально змінився на протилежний. Згідно з розрахунками агенції Bloomberg, за останні 13 торгових сесій інвестори вивели з американських спотових біткоїн-ETF майже 4,4 мільярда доларів.

Цей період став рекордно тривалою серією чистих відтоків коштів за всю історію існування цих інструментів.

Синхронне обвалення ринку

Негативні тенденції та панічні настрої швидко поширилися на інші цифрові активи. Друга за капіталізацією криптовалюта Ether також продемонструвала значне падіння та опустилася до найнижчого рівня з квітня 2025 року.

Під час ранкових торгів у четвер цей токен торгувався поблизу позначки 1780 доларів, тоді як ціна біткоїна на той самий момент коливалася в районі 63 500 доларів, намагаючись стабілізуватися після ранкового шоку.

Нагадаємо, у квітні біткоїн зріс до рівня 78 155 доларів. Позитивна динаміка була зумовлена заявою Ірану про повне відкриття Ормузької протоки для комерційних перевезень, що знизило геополітичні ризики.