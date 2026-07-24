Схема на 97 млн грн: в Україну ввезли 117 тонн спирту під виглядом присадки до пального

На Київщині викрили організатора та двох виконавців схеми з незаконного ввезення понад 117 тонн спирту вартістю майже 97 млн грн. Контрабанду маскували під присадку для пального, використовуючи фіктивне підприємство та підроблені документи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як діяла схема?

Учасники схеми зазначали спирт у митних документах як присадку до пального Fuel Additive Solvent, змінюючи код товару та його найменування. Для імпорту використовували підприємство, зареєстроване на підставну особу.

"Упродовж вересня-жовтня 2024 року за цією схемою через державний кордон перемістили понад 117 тонн етилового та метилового спирту. Водії вантажівок, за даними слідства, не були поінформовані про справжній характер вантажу", — зазначили в пресслужбі.

П ідозр а та правова кваліфікація

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури про підозру повідомили організаторові схеми та двом її виконавцям.

Дії підозрюваних кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 201-4 — переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі;

ч. 2 ст. 205-1 — внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 — використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, у квітні на Київщині ліквідували незаконні заправки, які споживачам реалізовували фальсифіковане пальне з нелегальної нафтобази. Загальна вартість вилучених активів оцінюється у понад 6 мільйонів гривень.