Постачали фальсифікат на АЗС: на Київщині "закрили" нелегальну нафтобазу
У Білоцерківському районі Київської області облаштували нелегальну нафтобазу, з якої фальсифіковане пальне постачали на підконтрольні заправні станції. Схема проіснувала з травня 2024 року по липень 2025 року.
Як пише Delo.ua, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
П'ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів (ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України).
Під час обшуків вилучено:
- 57 тис. літрів бензину;
- майже 85 тис. літрів дизельного пального;
- та 4,5 тис. літрів скрапленого газу, орієнтовною вартістю понад 8 млн грн;
- 29 резервуарів і обладнання для зберігання та транспортування пального.
Крім того, у підозрюваних знайшли 18 млн грн готівкою.
Відомо, що АЗС працювали без сертифікатів якості, а в документах не вказували походження та реальні обсяги продажів підробленого пального.
Нагадаємо, що експерти прогнозують дефіцит пального на ринку України вже у квітні.