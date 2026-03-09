Запланована подія 2

Постачали фальсифікат на АЗС: на Київщині "закрили" нелегальну нафтобазу

нафтобаза АЗС
На Київщині викрили незаконного постачальника пального. Фото: Офіс генерального прокурора

У Білоцерківському районі Київської області облаштували нелегальну нафтобазу, з якої фальсифіковане пальне постачали на підконтрольні заправні станції. Схема проіснувала з травня 2024 року по липень 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

П'ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів (ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

Під час обшуків вилучено:

  • 57 тис. літрів бензину;
  • майже 85 тис. літрів дизельного пального;
  •  та 4,5 тис. літрів скрапленого газу, орієнтовною вартістю понад 8 млн грн;
  • 29 резервуарів і обладнання для зберігання та транспортування пального.
Фото 2 — Постачали фальсифікат на АЗС: на Київщині "закрили" нелегальну нафтобазу
У "ділків" на Київщині вилучили 4,5 тис. літрів скрапленого газу. Фото: Офіс Генерального прокурора

Крім того, у підозрюваних знайшли 18 млн грн готівкою. 

Відомо, що АЗС працювали без сертифікатів якості, а в документах не вказували походження та реальні обсяги продажів підробленого пального.

Нагадаємо, що експерти прогнозують дефіцит пального на ринку України вже у квітні. 

Автор:
Ольга Сич