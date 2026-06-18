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Голова НБУ допускає приватизацію ПриватБанку та Ощадбанку

Пишний
Голова НБУ допускає приватизацію ПриватБанку та Ощадбанку / НБУ

Голова Національного банку України Андрій Пишний допускає можливість приватизації державних ПриватБанку та Ощадбанку, однак вважає, що відповідні рішення мають ухвалюватися в межах комплексної стратегії розвитку державного банківського сектору.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал “Інтерфакс-Україна”.

"Приват – чому ні? Ощад – чому ні? У кожного держбанку є ті чи інші напрацювання, домовленості, рівень зацікавленості з інвесторами. Десь ЄБРР, десь IFC, десь інші інвестори", – сказав він.

За словами Пишного, стратегія має визначити сектори роботи державних банків, ключові показники їхньої ефективності, перспективи роздержавлення та узгодження цих планів із розвитком фондового ринку.

Голова НБУ наголосив на необхідності зібрати всі ці елементи в єдине комплексне стратегічне бачення.

Він зазначив, що стратегія розвитку державного банківського сектору має бути підготовлена до кінця червня, після чого навколо неї очікується обговорення. Водночас Пишний уточнив, що Нацбанк у цьому процесі виступатиме учасником дискусії, а не розробником стратегії.

Нагадаємо, у НБУ розповіли про плани продажу акцій ПриватБанку на фондовій біржі. Національний банк розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій на фондовій біржі державного ПриватБанку.

Автор:
Максим Кольц